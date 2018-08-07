Видео: культовые киномашины за последние 50 лет

Издание Jalopnik опубликовало в своем YouTube-канале ролик с самыми знаменитыми машинами из кинофильмов и сериалов. Подборка с иллюстрациями Скотта Паркера охватывает 50 лет — от Chrysler Imperial Crown из фильма «Зеленый шершень» 1966 года до спидстера из «Звездные войны: Пробуждение Силы» (2016).

В список культовых автомобилей также вошел Ford Mustang GT390 из триллера «Буллитт», в котором главную роль сыграл Стив Маккуин, Pontiac Trans Am из «Смоки и Бандит» и «Рыцарь дорог», а также Toyota Supra из «Форсажа» и Dodge M4S Turbo Interceptor из «Духа мщения».

Видео с YouTube-канала Jalopnik.

Еще одни интересные подборки регулярно публикует канале Donut Media. В них рассказывается об эволюции отдельно взятой модели — от самого первого экземпляра до наших дней. Так, авторы канала уже рассказали о Jeep Wrangler, Honda Civic, Ford Mustang и Nissan Skyline.