Компания Mil-Spec Automotive собрала третий экземпляр внедорожника

Пульс

Возрожденный Hummer H1 теперь можно купить за 16 миллионов рублей

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10 августа 2018

Американская компания Mil-Spec Automotive (MSA) построила третий экземпляр рестомода на базе Hummer H1, который может приобрести любой желающий. Первый экземпляр внедорожника — предсерийный прототип — компания использует в рекламных целях и для тест-драйвов СМИ, второй был собран по спецзаказу и укомплектован усиленными кевларом кузовными панелями. Цена машины под номером 003 составляет 239 тысяч долларов (около 16 миллионов рублей по текущему курсу).

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От обычного «Хаммера» внедорожник MSA отличается увеличенной на 203 миллиметра шириной колеи, подвеской собственно разработки компании, а также 6,6-литровым дизелем V8. Отдача агрегата, совмещенного с шестидиапазонной адаптивной коробкой Allison 1000, составляет 510 лошадиных сил и 1357 Нм крутящего момента.

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Внедорожник также оснащается новой тормозной системой с перфорированными тормозными дисками, спортивной выхлопной системой с теплоизоляционным покрытием и двухступенчатой раздаткой и усиленными приводными валами. Помимо этого, у Hummer H1 есть светодиодные фары, встроенная система подкачки колес и камера заднего вида.

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Внедорожник с номером «002» получил пневмоподвеску, высоту которой можно регулировать в пределах 180 миллиметров, а также пневматические кресла с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Цена машины составила 290 тысяч долларов (18,3 миллиона рублей).

Видео с YouTube-канала Mil-Spec Automotive.

Первый вариант рестомода Hummer H1 — Launch Edition с кузовом «пикап» — от других машин отличается только внешним видом. Внедорожник выкрашен в серый цвет и укомплектован силовым обвесом.

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