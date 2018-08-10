Возрожденный Hummer H1 теперь можно купить за 16 миллионов рублей

Американская компания Mil-Spec Automotive (MSA) построила третий экземпляр рестомода на базе Hummer H1, который может приобрести любой желающий. Первый экземпляр внедорожника — предсерийный прототип — компания использует в рекламных целях и для тест-драйвов СМИ, второй был собран по спецзаказу и укомплектован усиленными кевларом кузовными панелями. Цена машины под номером 003 составляет 239 тысяч долларов (около 16 миллионов рублей по текущему курсу).

От обычного «Хаммера» внедорожник MSA отличается увеличенной на 203 миллиметра шириной колеи, подвеской собственно разработки компании, а также 6,6-литровым дизелем V8. Отдача агрегата, совмещенного с шестидиапазонной адаптивной коробкой Allison 1000, составляет 510 лошадиных сил и 1357 Нм крутящего момента.

Внедорожник также оснащается новой тормозной системой с перфорированными тормозными дисками, спортивной выхлопной системой с теплоизоляционным покрытием и двухступенчатой раздаткой и усиленными приводными валами. Помимо этого, у Hummer H1 есть светодиодные фары, встроенная система подкачки колес и камера заднего вида.

Внедорожник с номером «002» получил пневмоподвеску, высоту которой можно регулировать в пределах 180 миллиметров, а также пневматические кресла с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Цена машины составила 290 тысяч долларов (18,3 миллиона рублей).

Видео с YouTube-канала Mil-Spec Automotive.

Первый вариант рестомода Hummer H1 — Launch Edition с кузовом «пикап» — от других машин отличается только внешним видом. Внедорожник выкрашен в серый цвет и укомплектован силовым обвесом.