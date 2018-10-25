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11:01

Ателье Mil-Spec представило рестомод Hummer H1 за 16,4 миллиона рублей

Внедорожник оснастили 40-дюймовыми покрышками и крышей из авиационного алюминия

Американское ателье Mil-Spec Automotive (MSA) построило четвертый экземпляр рестомода на базе Hummer H1. Внедорожник в конфигурации четырёхдверный хардтоп получил 40-дюймовые покрышки, которые недоступны для других машин, крышу из авиационного алюминия и дополнительное навесное оборудование. Цена автомобиля под номером 004 составила 249 тысяч долларов (около 16,35 миллиона рублей по текущему курсу).

От обычного «Хаммера» внедорожник MSA №004 отличается расширенным обвесом, который увеличивает ширину колеи внедорожника на 203 миллиметра, а саму машину на 178 миллиметров. Автомобиль оснащен силовыми бамперами, защитными дугами, креплением для запасного колеса, вспомогательным светодиодным освещением. В список оборудования также входит лебедка и алюминиевый шноркель.

MSA №004 укомплектован 6,6-литровым дизелем V8. Отдача агрегата, совмещенного с шестидиапазонной адаптивной коробкой Allison 1000, составляет 510 лошадиных сил и 1355 Нм крутящего момента.

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Первый экземпляр внедорожника из особой серии Launch Edition компания использует в рекламных целях и для тест-драйвов СМИ, второй был собран по спецзаказу и укомплектован усиленными кевларом кузовными панелями. Машина под номером 003 получила спортивный выхлоп с теплоизоляционным покрытием, двухступенчатую раздатку, усиленные приводные валы и тот же двигатель 6.6 V8.

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