Ателье Mil-Spec представило рестомод Hummer H1 за 16,4 миллиона рублей

От обычного «Хаммера» внедорожник MSA №004 отличается расширенным обвесом, который увеличивает ширину колеи внедорожника на 203 миллиметра, а саму машину на 178 миллиметров. Автомобиль оснащен силовыми бамперами, защитными дугами, креплением для запасного колеса, вспомогательным светодиодным освещением. В список оборудования также входит лебедка и алюминиевый шноркель.
MSA №004 укомплектован 6,6-литровым дизелем V8. Отдача агрегата, совмещенного с шестидиапазонной адаптивной коробкой Allison 1000, составляет 510 лошадиных сил и 1355 Нм крутящего момента.
Первый экземпляр внедорожника из особой серии Launch Edition компания использует в рекламных целях и для тест-драйвов СМИ, второй был собран по спецзаказу и укомплектован усиленными кевларом кузовными панелями. Машина под номером 003 получила спортивный выхлоп с теплоизоляционным покрытием, двухступенчатую раздатку, усиленные приводные валы и тот же двигатель 6.6 V8.