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19:33

Из-за коронавируса в Москве стало на 87 процентов меньше ДТП

Дороги в городе стали на 70 процентов свободнее

© агентство «Москва»
Анастасия Дубина
Из-за пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции в Москве резко сократилось количество аварий — на 87 процентов.

Кроме того, 30 марта в городе впервые с новогодних каникул практически полностью отсутствуют машины. В утренний час-пик, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», на дорогах было ноль баллов, в то время как обычно этот показатель составляет от восьми баллов.

Как сообщил столичный Департамент транспорта в своем телеграм-канале, из-за введения режима самоизоляции дороги стали стали свободнее на 70 процентов по сравнению с ситуацией три недели назад.

В ведомстве рассказали, что общее количество автомобилей сократилось на 38 процентов. Также жители Москвы стали на 56 процентов реже пользоваться каршерингом и на 48 процентов реже ездить на такси.

С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции в целях предотвратить распространение коронавируса COVID-19. Москвичам запрещено покидать дома без необходимости, а на улице нужно соблюдать дистанцию в метр-полтора.