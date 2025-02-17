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Опубликовано 17 февраля 2025, 10:11
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Проезд по Московскому скоростному диаметру стал платным

Цена проезда одного участка — пять рублей
Проезд по МСД стал платным. С 17 февраля изменились правила проезда по Московскому скоростному диаметру. Теперь за проезд взимается плата с москвичей. Однако платить придется только в некоторые часы будних дней — критически загруженное время с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время, а также в выходные и праздники поездка бесплатная. Максимальный тариф за проезд не превысит 45 рублей.
Проезд по Московскому скоростному диаметру стал платным
© МСД
Мария Руцкая

Проезд по участку МСД придется оплатить, если автомобиль въехал и выехал с него в платное время. Дорога поделена на девять участков, цена проезда по каждому — пять рублей. То есть, проезд по трем обойдется в 15 рублей. Стоимость суммируется, и общий счет выставляют в течение пяти дней.

Бесплатно по МСД будут продолжать ездить машины экстренных и коммунальных служб, а также школьные автобусы и такси с лицензией на работу в Москве и Подмосковье.

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Власти столицы отмечали, что плата вводится для разгрузки дороги в часы пик. При этом они оставили за собой право пересмотреть тарифы, если загрузка МСД будет достигать 6−7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В начале февраля в Подмосковье демонтировали фейковую платную автотрассу. Дорогу между Лыткарино и Дзержинским построили частные бизнесмены, незаконно взимавшие плату за проезд. На предпринимателей завели уголовное дело.

Источник:МСД
Автор:Мария Руцкая
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