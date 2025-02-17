Проезд по Московскому скоростному диаметру стал платным

Проезд по участку МСД придется оплатить, если автомобиль въехал и выехал с него в платное время. Дорога поделена на девять участков, цена проезда по каждому — пять рублей. То есть, проезд по трем обойдется в 15 рублей. Стоимость суммируется, и общий счет выставляют в течение пяти дней.

Бесплатно по МСД будут продолжать ездить машины экстренных и коммунальных служб, а также школьные автобусы и такси с лицензией на работу в Москве и Подмосковье.