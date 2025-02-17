Проезд по Московскому скоростному диаметру стал платным

Проезд по Московскому скоростному диаметру стал платнымЦена проезда одного участка — пять рублей
Проезд по участку МСД придется оплатить, если автомобиль въехал и выехал с него в платное время. Дорога поделена на девять участков, цена проезда по каждому — пять рублей. То есть, проезд по трем обойдется в 15 рублей. Стоимость суммируется, и общий счет выставляют в течение пяти дней.
Бесплатно по МСД будут продолжать ездить машины экстренных и коммунальных служб, а также школьные автобусы и такси с лицензией на работу в Москве и Подмосковье.
Власти столицы отмечали, что плата вводится для разгрузки дороги в часы пик. При этом они оставили за собой право пересмотреть тарифы, если загрузка МСД будет достигать 6−7 баллов по данным сервиса «Яндекс.Пробки».
В начале февраля в Подмосковье демонтировали фейковую платную автотрассу. Дорогу между Лыткарино и Дзержинским построили частные бизнесмены, незаконно взимавшие плату за проезд. На предпринимателей завели уголовное дело.