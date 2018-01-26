Тираж спецверсии составит всего 10 экземпляров

Пульс

Особый McLaren 570S посвятили гонкам на выносливость

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26 января 2018

Подразделение Special Operations (MSO) компании McLaren, которое занимается разработкой эксклюзивных версий суперкаров, анонсировало выпуск особой модификации купе 570S — MSO X. Новинку посвятили F1 GTR, участвовавшему в гонках на выносливость в 1990-х. Тираж составит всего 10 экземпляров.

Стилистически машины MSO X повторяют гоночный 570S класса GT4. В отличие от базового суперкара они комплектуются задним фиксированных антикрылом, увеличивающим прижимную силу на 100 килограммов, воздухозаборником на крыше, как у F1 GTR Longtail 1997 года, титановым выхлопом, углепластиковым капотом, крышей, боковыми юбками и крышкой моторного отсека.

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В оснащение MSO X входят карбоновые гоночные сиденья, специальный отсек для шлема, шеститочечные ремни безопасности и пакет McLaren Track Telemetry с камерами и GPS-приемником для записи времени прохождения трассы.

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Машины разработали по заказу американского дилера McLaren Newport Beach. Их постройка заняла восемь месяцев. Все 10 экземпляров MSO X уже переданы новым владельцам.

Предыдущей работой подразделения MSO стала особая версия модели 720S, премьера которой состоялась в Дубае. Особенностью суперкара стало уникальное оформление антикрыла. На нем золотыми буквами написана фраза основателя компании Брюса Макларена: «Жизнь измеряется в достижениях, а не только в годах».

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Теги:
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