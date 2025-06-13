Один из 12 эпических лимузинов Bentley Mulsanne пустят с молотка

Британская марка сделала дюжину машин только для одного рынка

В ОАЭ продадут на аукционе уникальный трехрядный Bentley Mulsanne. На торги выставляют редкую спецверсию Grand Limousine от ателье Mulliner. В 2016 году «растянутый» седан сделали в качестве шоу-кара, но в Объединённых Арабских Эмиратах нашёлся клиент, который убедил Bentley пустить шестиместный Mulsanne в серию. В итоге было сделано 12 экземпляров, все прописались на берегах Персидского залива. Лимузин с аукциона проехал 7136 километров.