Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows

Мультимедийный комплекс оснащен семидюймовым сенсорным экраном и работает на операционной системе Windows CE 6.0. На экран выводится картинка с камеры заднего вида, система может проигрывать аудио- и видеофайлы с SD-карты и USB-флэшки, подключаться к смартфону через Bluetooth. Также для системы доступна навигация Navitel.