Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows

Мультимедийный комплекс оснащен семидюймовым сенсорным экраном и работает на операционной системе Windows CE 6.0. На экран выводится картинка с камеры заднего вида, система может проигрывать аудио- и видеофайлы с SD-карты и USB-флэшки, подключаться к смартфону через Bluetooth. Также для системы доступна навигация Navitel.
Модификация LEM оснащается шноркелем, фаркопом, дополнительной шумоизоляцией, кондиционером и подогревом передних сидений. Версия GLC Multimedia отличается обогревом лобового стекла и иной отделкой кресел.
Автомобили прежних модельных годов тоже можно будет впоследствии оснастить мультимедийной системой. Однако стоимость переделки не называется.
Цены на Chevrolet Niva без мультимедийного комплекса начинаются от 680 тысяч рублей. Внедорожник комплектуется 1,7-литровым двигателем мощностью 79,6 лошадиной силы, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой». Привод — постоянный полный с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала.