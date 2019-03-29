Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:44

Chevrolet Niva получила мультимедийную систему на Windows

Внедорожник с «планшетом» обойдется в 810 000 рублей

Компания GM-АвтоВАЗ подтвердила появление мультимедийной системы у внедорожника Chevrolet Niva. Комплекс доступен для двух модификаций – LEM и GLC Multimedia. Стоимость автомобилей в этих комплектациях без учета действующих акций составит 810 тысяч рублей.
Загрузка...

Мультимедийный комплекс оснащен семидюймовым сенсорным экраном и работает на операционной системе Windows CE 6.0. На экран выводится картинка с камеры заднего вида, система может проигрывать аудио- и видеофайлы с SD-карты и USB-флэшки, подключаться к смартфону через Bluetooth. Также для системы доступна навигация Navitel.

Модификация LEM оснащается шноркелем, фаркопом, дополнительной шумоизоляцией, кондиционером и подогревом передних сидений. Версия GLC Multimedia отличается обогревом лобового стекла и иной отделкой кресел.

>
Reload
1 / 3

Автомобили прежних модельных годов тоже можно будет впоследствии оснастить мультимедийной системой. Однако стоимость переделки не называется.

>
Reload
1 / 2

Цены на Chevrolet Niva без мультимедийного комплекса начинаются от 680 тысяч рублей. Внедорожник комплектуется 1,7-литровым двигателем мощностью 79,6 лошадиной силы, работающим в паре с пятиступенчатой «механикой». Привод — постоянный полный с двухступенчатой раздаткой и блокировкой межосевого дифференциала.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...