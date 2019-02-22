Обновленный Volkswagen Multivan перешел на электричество

Среди опций появилась 10,25-дюймовая цифровая «приборка» Digital Cockpit с несколько вариантами графики и мультимедийный комплекс MIB3 с дисплеем диагональю до 9,2 дюйма, встроенной eSIM для доступа к онлайн-сервисам, голосовым управлением, поддержкой беспроводного Apple CarPlay. Также вэн можно оборудовать 230-вольтовой розеткой и запираемым ящиком в пассажирском двухместном сиденье. Для перевозки длинномерных грузов основание кресел можно сделать сквозным.