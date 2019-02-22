Обновленный Volkswagen Multivan перешел на электричество

Дизайнеры VW пересмотрели внешность однообъемника: он получил более узкие фары и верхнюю часть решетки радиатора. Новые, более производительные двигатели потребовали увеличения площади воздухозаборников. Передняя и задняя оптика поменяла рисунок, и в зависимости от комплектации может быть полностью светодиодной.
Переход от гидравлического к электрическому усилителю руля позволил оснастить Multivan новыми ассистирующими системами. В стандартное оснащение модели вошла функция Cross Wind Assist, компенсирующая влияние бокового ветра, а список помощников расширился за счет появления системы удержания в полосе, автопарковщика и функции Trailer Assist, упрощающей движение задним ходом с прицепом.
Среди опций появилась 10,25-дюймовая цифровая «приборка» Digital Cockpit с несколько вариантами графики и мультимедийный комплекс MIB3 с дисплеем диагональю до 9,2 дюйма, встроенной eSIM для доступа к онлайн-сервисам, голосовым управлением, поддержкой беспроводного Apple CarPlay. Также вэн можно оборудовать 230-вольтовой розеткой и запираемым ящиком в пассажирском двухместном сиденье. Для перевозки длинномерных грузов основание кресел можно сделать сквозным.
Volkswagen Multivan 6.1 сразу же будет доступен с двухлитровыми дизелями, соответствующим экологическому стандарту Euro-6d. Базовая версия двигателя выдает 90 лошадиных сил (прежде 84 силы), а более мощная — 110 лошадиных сил (пришла на смену предыдущим агрегатам мощностью 102 и 114 сил). Замыкают линейку агрегатов 150-сильный 2.0 TDI и 199-сильный 2.0 TDI Biturbo. Они могут сочетаться с «роботом» DSG и полным приводом 4Motion.
Помимо этого, впервые «Мультивэн» получит электрическую версию. Разработанный вместе с ABT Sportsline фургон оснащен электромотором мощностью 112 лошадиных сил. Емкость батареи — 38,8 или 77,6 киловатт-часа. Пробег на одной зарядке — до 400 километров в цикле NEDC.
Европейские продажи обновленного вэна начнутся осенью.