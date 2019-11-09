Двигатель Lamborghini V12 выставили на продажу за два миллиона рублей

Рынок двигателей для суперкаров не сформирован, так что оценить насколько выгодно приобретать мотор от Murcielago сложно. Для примера, в мае этого года купе Lamborghini Murcielago 2007 года выпуска с пробегом 7000 километров в идеальном состоянии нашла покупателя в России за 11 миллионов рублей.