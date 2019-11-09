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22:22

Двигатель Lamborghini V12 выставили на продажу за два миллиона рублей

Австралийский сервис готов расстаться с мотором от разбитой Murcielago

© ebay.com
Силовой агрегат Lamborghini Murcielago появился в продаже в интернет-магазине на ebay.com. Двигатель объёмом 6,2 литра в отличном состоянии с пробегом 7 052 километра оценили в 44 989 австралийских долларов или около 1,97 миллиона рублей по текущему курсу. Продавец готов отправить товар в любую страну.

На фотографиях, предоставленных продавцом, виден первый носитель мотора — родстер Lamborghini Murcielago 2005 года выпуска с разбитой носовой частью. Удар был достаточно сильным, чтобы австралийский владелец решил разобрать суперкар на запчасти, однако двигатель, расположенный за спинками сидений, не пострадал. Мотор полностью комплектен: покупатель получит готовый к установке силовой агрегат со всеми датчиками и электропроводкой.

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Как и все «ранние» Murcielago, повреждённый суперкар оснащался 6,2-литровым 580-сильным атмосферным V12 с крутящим моментом 650 Нм. Производительности силового агрегата хватало, чтобы разогнать родстер с места до 100 километров в час за 3,8 секунды.

Рынок двигателей для суперкаров не сформирован, так что оценить насколько выгодно приобретать мотор от Murcielago сложно. Для примера, в мае этого года купе Lamborghini Murcielago 2007 года выпуска с пробегом 7000 километров в идеальном состоянии нашла покупателя в России за 11 миллионов рублей.

Источник: Ebay.com