Двигатель Lamborghini V12 выставили на продажу за два миллиона рублей

На фотографиях, предоставленных продавцом, виден первый носитель мотора — родстер Lamborghini Murcielago 2005 года выпуска с разбитой носовой частью. Удар был достаточно сильным, чтобы австралийский владелец решил разобрать суперкар на запчасти, однако двигатель, расположенный за спинками сидений, не пострадал. Мотор полностью комплектен: покупатель получит готовый к установке силовой агрегат со всеми датчиками и электропроводкой.
Как и все «ранние» Murcielago, повреждённый суперкар оснащался 6,2-литровым 580-сильным атмосферным V12 с крутящим моментом 650 Нм. Производительности силового агрегата хватало, чтобы разогнать родстер с места до 100 километров в час за 3,8 секунды.
Рынок двигателей для суперкаров не сформирован, так что оценить насколько выгодно приобретать мотор от Murcielago сложно. Для примера, в мае этого года купе Lamborghini Murcielago 2007 года выпуска с пробегом 7000 километров в идеальном состоянии нашла покупателя в России за 11 миллионов рублей.