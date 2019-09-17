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13:32

Африканский автопроизводитель представил первую модель

Кросс-хэтч Prim8 станет аналогом Renault Sandero Stepway

Основанная в 2011 году южноафриканская компания Mureza Auto представила свою первую модель. Прототип кросс-хэтча Prim8 показали на выставке Automechanika Johannesburg. Дебют серийного варианта запланирован до конца этого месяца.

По своей идеологии Mureza Prim8 или Primate схож Renault Sandero Stepway. Сначала хэтчбеки будут собирать методом крупноузловой сборки на предприятии в Росслине, затем — на заводе в Зимбабве и бывшей площадке Hyundai в Ботсване. Prim8 планируют оснащать бензиновыми двигателями объемом 1,3 и 1,5 литра, механической коробкой передач и вариатором.

Спонсорами Mureza Auto являются инвесторы из ОАЭ, а также иранская SAIPA Group. Компания выпускает как собственную линейку, так и собирает по лицензии корейские машины. Кроме того, SAIPA сотрудничает с малайзийским Proton.

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Самые богатые комплектации кросс-хэтча будут оборудованы кондиционером, датчиками парковки, камерой заднего вида, навигацией, мультимедийной системой с семидюймовым экраном и сиденьем водителя с электрорегулировками. По словам производителя, он постарается удержать цену в пределах 180-200 тысяч рэндов — 780-870 тысяч рублей по текущему курсу.

В планах Mureza Auto есть даже пикап. Модель Tusker будет представлена в версиях с двойной или одинарной кабиной и с «купеобразным» кузовом. Гамма силовых установок пикапа будет включать бензиновый и дизельный двигатель, а также гибридную систему на базе дизельного агрегата. Позднее Mureza покажет концепт кроссовера, одинаково пригодного для перемещений по городу и выездов на природу.