Африканский автопроизводитель представил первую модель

По своей идеологии Mureza Prim8 или Primate схож Renault Sandero Stepway. Сначала хэтчбеки будут собирать методом крупноузловой сборки на предприятии в Росслине, затем — на заводе в Зимбабве и бывшей площадке Hyundai в Ботсване. Prim8 планируют оснащать бензиновыми двигателями объемом 1,3 и 1,5 литра, механической коробкой передач и вариатором.
Спонсорами Mureza Auto являются инвесторы из ОАЭ, а также иранская SAIPA Group. Компания выпускает как собственную линейку, так и собирает по лицензии корейские машины. Кроме того, SAIPA сотрудничает с малайзийским Proton.
Самые богатые комплектации кросс-хэтча будут оборудованы кондиционером, датчиками парковки, камерой заднего вида, навигацией, мультимедийной системой с семидюймовым экраном и сиденьем водителя с электрорегулировками. По словам производителя, он постарается удержать цену в пределах 180-200 тысяч рэндов — 780-870 тысяч рублей по текущему курсу.
В планах Mureza Auto есть даже пикап. Модель Tusker будет представлена в версиях с двойной или одинарной кабиной и с «купеобразным» кузовом. Гамма силовых установок пикапа будет включать бензиновый и дизельный двигатель, а также гибридную систему на базе дизельного агрегата. Позднее Mureza покажет концепт кроссовера, одинаково пригодного для перемещений по городу и выездов на природу.