Африканский автопроизводитель представил первую модель

В планах Mureza Auto есть даже пикап. Модель Tusker будет представлена в версиях с двойной или одинарной кабиной и с «купеобразным» кузовом. Гамма силовых установок пикапа будет включать бензиновый и дизельный двигатель, а также гибридную систему на базе дизельного агрегата. Позднее Mureza покажет концепт кроссовера, одинаково пригодного для перемещений по городу и выездов на природу.