Видео: как работает первая в России музыкальная дорожная разметка

Разметка взбодрит уставших водителей, отмечает «Автодор», и побудит сконцентрироваться на дороге. Поэтому она будет особо полезна вблизи аварийно-опасных участков. Кроме того, разметка поможет соблюдать скоростной режим, ведь нарушители музыку не услышат.

За рубежом подобная разметка — известная практика. Так, на 2024 год «озвученные» участки дорог есть, к примеру, в Японии, Южной Корее, США, Китае, Иране, Индонезии и ОАЭ. При движении по ним создаются вибрация и звуки определенной высоты, слышимые как внутри, так и снаружи автомобиля. Для каждой ноты требуется своя частота колебаний, которая достигается за счет изменения расстояния между «штрихами» и определенной скорости.