Видео: как работает первая в России музыкальная дорожная разметка

Видео: как работает первая в России музыкальная дорожная разметкаОна появилась на М-11 в районе Форносово
Программное обеспечение для разметки разработали в ООО «Автодор-Инжиниринг» (дочерняя компания «Автодора») с помощью иммерсивных технологий. Разметка нанесена так, что музыкальный фрагмент проигрывается при проезде по «штрихам» с разрешенной скоростью.
Разметка взбодрит уставших водителей, отмечает «Автодор», и побудит сконцентрироваться на дороге. Поэтому она будет особо полезна вблизи аварийно-опасных участков. Кроме того, разметка поможет соблюдать скоростной режим, ведь нарушители музыку не услышат.
За рубежом подобная разметка — известная практика. Так, на 2024 год «озвученные» участки дорог есть, к примеру, в Японии, Южной Корее, США, Китае, Иране, Индонезии и ОАЭ. При движении по ним создаются вибрация и звуки определенной высоты, слышимые как внутри, так и снаружи автомобиля. Для каждой ноты требуется своя частота колебаний, которая достигается за счет изменения расстояния между «штрихами» и определенной скорости.
Ранее «Автодор» пообещал создать базу с фотографиями всех автомобилей с платных трасс. Если автомобиль хоть раз проезжал по дорогам компании, нейросеть его запомнила и сумеет распознать по марке, цвету и другим признакам, вплоть до скола на стекле.