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Опубликовано 17 октября 2024, 10:51
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Видео: как работает первая в России музыкальная дорожная разметка

Она появилась на М-11 в районе Форносово
На М-11 «Нева» появилась музыкальная разметка. На 653 километре трассы на асфальте можно увидеть ноты, за которыми следует сама разметка с музыкальным эффектом в виде штрихов. Теперь водители, проезжая участок с определенной скоростью, могут услышать часть мелодии «Калинка-Малинка», пишет «Автодор» в своем Telegram. Эксперимент призван не только развлекать проезжих, но и служить снижению аварийности: мелодия играет только при соблюдении скоростного режима.
М-11 «Нева»
М-11 «Нева»
© Автодор
Мария Руцкая

Программное обеспечение для разметки разработали в ООО «Автодор-Инжиниринг» (дочерняя компания «Автодора») с помощью иммерсивных технологий. Разметка нанесена так, что музыкальный фрагмент проигрывается при проезде по «штрихам» с разрешенной скоростью.

Разметка взбодрит уставших водителей, отмечает «Автодор», и побудит сконцентрироваться на дороге. Поэтому она будет особо полезна вблизи аварийно-опасных участков. Кроме того, разметка поможет соблюдать скоростной режим, ведь нарушители музыку не услышат.

За рубежом подобная разметка — известная практика. Так, на 2024 год «озвученные» участки дорог есть, к примеру, в Японии, Южной Корее, США, Китае, Иране, Индонезии и ОАЭ. При движении по ним создаются вибрация и звуки определенной высоты, слышимые как внутри, так и снаружи автомобиля. Для каждой ноты требуется своя частота колебаний, которая достигается за счет изменения расстояния между «штрихами» и определенной скорости.

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Ранее «Автодор» пообещал создать базу с фотографиями всех автомобилей с платных трасс. Если автомобиль хоть раз проезжал по дорогам компании, нейросеть его запомнила и сумеет распознать по марке, цвету и другим признакам, вплоть до скола на стекле.