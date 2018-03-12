Маск показал концепт подземного автобуса, набирающего 200 км/ч
Илон Маск показал, как будет функционировать подземная транспортная система, тоннели для которой подготовит фирма The Boring Company. Их планируется использовать для перевозки автомобилей и пассажиров. При этом приоритетными станут пешеходы и велосипедисты, а не машины.
«Мы по-прежнему будем перевозить по тоннелям машины, но только после того, как будут удовлетворены потребности в общественном транспорте. Это вопрос справедливости. Если кто-то не может позволить машину, он должен ехать первым», — написал в своем твиттере Маск.
Ожидается, что городская транспортная система будет состоять из множества небольших станций и тоннелей, по которым на скорости более 200 километров в час смогут передвигаться электрические платформы.
Впервые об идее создать подземную транспортную сеть Маск заявил в мае прошлого года. Тогда предполагалось, что машины и людей в тоннели будут опускать специальные лифты. До пункта назначения пассажиров доставит сеть монорельсов. Также подразумевалась интеграция с системой вакуумных сверхзвуковых тоннелей Hyperloop, с помощью которых можно будет перемещаться между городами.
Для создания сети тоннелей Маск открыл новую компанию под названием The Boring Company («Буровая компания»; название можно перевести также как «Скучная компания»). К строительству пилотного тоннеля в Лос-Анджелесе фирма приступила весной прошлого года.