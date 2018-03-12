Маск показал концепт подземного автобуса, набирающего 200 км/ч

Илон Маск показал, как будет функционировать подземная транспортная система, тоннели для которой подготовит фирма The Boring Company. Их планируется использовать для перевозки автомобилей и пассажиров. При этом приоритетными станут пешеходы и велосипедисты, а не машины.

«Мы по-прежнему будем перевозить по тоннелям машины, но только после того, как будут удовлетворены потребности в общественном транспорте. Это вопрос справедливости. Если кто-то не может позволить машину, он должен ехать первым», — написал в своем твиттере Маск.

Will still transport cars, but only after all personalized mass transit needs are met. It’s a matter of courtesy & fairness. If someone can’t afford a car, they should go first. — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Ожидается, что городская транспортная система будет состоять из множества небольших станций и тоннелей, по которым на скорости более 200 километров в час смогут передвигаться электрические платформы.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

Впервые об идее создать подземную транспортную сеть Маск заявил в мае прошлого года. Тогда предполагалось, что машины и людей в тоннели будут опускать специальные лифты. До пункта назначения пассажиров доставит сеть монорельсов. Также подразумевалась интеграция с системой вакуумных сверхзвуковых тоннелей Hyperloop, с помощью которых можно будет перемещаться между городами.

Для создания сети тоннелей Маск открыл новую компанию под названием The Boring Company («Буровая компания»; название можно перевести также как «Скучная компания»). К строительству пилотного тоннеля в Лос-Анджелесе фирма приступила весной прошлого года.