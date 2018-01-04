В Женеве дебютирует модель Musso нового поколения

Пульс

SsangYong показал дизайн нового рамного пикапа для Европы

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4 января 2018

Компания SsangYong показала первое изображение рамного пикапа Musso нового поколения, официальный дебют которого состоится весной на автосалоне в Женеве. Фотография опубликована на официальной странице автопроизводителя на Facebook.

Никаких технических подробностей о модели автопроизводитель пока не привел. Издание Carscoops предполагает, что Musso построят на той же раме, что лежит в основе внедорожника Rexton последнего поколения. При этом пикап получит доработанную подвеску.

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Несколько изображение SsangYong Musso опубликовало еще и сообщество [Ferd](https://www.facebook.com/Ferdfanpage/) на Facebook

Несколько изображение SsangYong Musso опубликовало еще и сообщество Ferd на Facebook

Ожидается также, что SsangYong Musso оснастят 2,2-литровым дизельным двигателем, отдача которого составляет 178 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Сочетаться он будет с семидиапазонной автоматической коробкой передач Mercedes-Benz.

На некоторых рынках пикап, который поборется за покупателей, например, с Mitsubishi L200, будет доступен еще с двухлитровым бензиновым турбомотором.

SsangYong Rexton нового поколения

SsangYong Rexton нового поколения

Внедорожник Rexton нового поколения представили в марте 2017 года. Спереди у рамной модели установлены двойные поперечные рычаги, а сзади – многорычажка. По умолчанию модель заднеприводная. Полный привод – жестко подключаемый. За включение передней оси и понижающего ряда отвечает электроника.

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