Старый Ford Mustang превратили в 300-сильный внедорожник

Свою жизнь «внедорожник» начал как Ford Mustang LX 2.3 Convertible. С помощью проставок ему на 38 миллиметров увеличили дорожный просвет на передней оси. Сзади того же самого добились через установку регулируемых нижних рычагов подвески. Под капот установили пятилитровый мотор V8 с головками цилиндров от суперкара GT40, впуском Edelbrock и усиленным карданным валом. Агрегат совмещен с пятиступенчатой трансмиссией и выдает около 300 лошадиных сил.
Видео: Beau Miklethun
Mustang укомплектован расширителями колесных арок, внедорожными покрышками, каркасом безопасности, экспедиционным багажником, запасным колесом, закрепленным за спинками кресел. Продавец хочет получить за автомобиль 5500 долларов, что по текущему курсу составляет 358 тысяч рублей.
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