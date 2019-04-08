Старый Ford Mustang превратили в 300-сильный внедорожник

Свою жизнь «внедорожник» начал как Ford Mustang LX 2.3 Convertible. С помощью проставок ему на 38 миллиметров увеличили дорожный просвет на передней оси. Сзади того же самого добились через установку регулируемых нижних рычагов подвески. Под капот установили пятилитровый мотор V8 с головками цилиндров от суперкара GT40, впуском Edelbrock и усиленным карданным валом. Агрегат совмещен с пятиступенчатой трансмиссией и выдает около 300 лошадиных сил.