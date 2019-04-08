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18:03

Старый Ford Mustang превратили в 300-сильный внедорожник

Автомобиль хотят продать за 5500 долларов

На сайте Craigslist появилось объявление о продаже «внедорожного» Ford Mustang. Основой проекта по постройке автомобиля стал открытый вариант Mustang LX 1991. Он оснащен лифтованной подвеской и доработанной пятилитровой V-образной «восьмеркой».
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Свою жизнь «внедорожник» начал как Ford Mustang LX 2.3 Convertible. С помощью проставок ему на 38 миллиметров увеличили дорожный просвет на передней оси. Сзади того же самого добились через установку регулируемых нижних рычагов подвески. Под капот установили пятилитровый мотор V8 с головками цилиндров от суперкара GT40, впуском Edelbrock и усиленным карданным валом. Агрегат совмещен с пятиступенчатой трансмиссией и выдает около 300 лошадиных сил.

Видео: Beau Miklethun

Mustang укомплектован расширителями колесных арок, внедорожными покрышками, каркасом безопасности, экспедиционным багажником, запасным колесом, закрепленным за спинками кресел. Продавец хочет получить за автомобиль 5500 долларов, что по текущему курсу составляет 358 тысяч рублей.

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В 2017 году на сайте Craiglist продавали внедорожный вариант Dodge Challenger 1972 года. Кузов от масл-кара установили на платформу военного Chevrolet Blazer, а в качестве силовой установки использовали 5,7-литровый V8.

Источник: Craiglist
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