Видео: «Барби-Мустанг» оснастили мотором от мотоцикла

Авторы YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co построили карт на базе детского Ford Mustang. Машину установили на укороченное шасси от настоящего карта и оснастили мотоциклетным двигателем Honda.

На постройку машины, которую назвали Barbie Mustang Go Kart, ушло четыре дня. Большую часть времени заняла подгонка «тележки» к кузову игрушечной машинки и установка двигателя. Девятнадцатисильный 240-кубовый агрегат с воздушным охлаждением позаимствовали у кроссового мотоцикла Honda CRF 230.

Видео с YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co

В августе прошлого года на продажу выставили «самый дорогой детский автомобиль в мире». Это копия спорткара Ferrari Testarossa, оснащенная 200-кубовым двигателем от газонокосилки и выпушенная в количестве трех экземпляров. Цена — 75 тысяч фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей по текущему курсу).