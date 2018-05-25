На детскую машину установили 19-сильный двигатель Honda

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Видео: «Барби-Мустанг» оснастили мотором от мотоцикла

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25 мая 2018

Авторы YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co построили карт на базе детского Ford Mustang. Машину установили на укороченное шасси от настоящего карта и оснастили мотоциклетным двигателем Honda.

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На постройку машины, которую назвали Barbie Mustang Go Kart, ушло четыре дня. Большую часть времени заняла подгонка «тележки» к кузову игрушечной машинки и установка двигателя. Девятнадцатисильный 240-кубовый агрегат с воздушным охлаждением позаимствовали у кроссового мотоцикла Honda CRF 230.

Видео с YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co

В августе прошлого года на продажу выставили «самый дорогой детский автомобиль в мире». Это копия спорткара Ferrari Testarossa, оснащенная 200-кубовым двигателем от газонокосилки и выпушенная в количестве трех экземпляров. Цена — 75 тысяч фунтов стерлингов (6,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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