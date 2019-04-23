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17:12

Вот так выглядит Ford Mustang, забытый в сарае на 30 лет

Пробег автомобиля составляет 164 тысяч километров

Кабриолет Ford Mustang 1973 года, более тридцати лет простоявший в сарае, выставили на продажу за 5200 долларов (332 тысячи рублей). Автомобилю необходима полная реставрация, в том числе замена или ремонт кузовных панелей.
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Пробег «Мустанга» составляет 164 тысячи километров. Прежний владелец загнал машину в сарай лет 30-40 назад и с тех пор ее даже не заводил. По его словам, никаких проблем с автомобилем не было и все работало идеально. Сейчас же кабриолету определенно требуется ремонт: некоторые кузовные панели покрылись ржавчиной, выцвела краска, порвалась мягкая крыша.

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По технике никаких нареканий нет. Единственное, после установки машины на эвакуатор выяснилось, что у нее заклинило задние тормоза. Этот экземпляр «Мустанга» оснащен 4,9-литровым двигателем V8, выдававшим 143 лошадиные силы и 239 Нм крутящего момента. Коробка — трехступенчатая «механика».

Всего Ford построил 11 853 кабриолета Mustang 1973 года выпуска. Начальная цена автомобиля составляла 3102 доллара (около 200 тысяч рублей по текущему курсу), а с V8 — 3189 долларов. В сегодняшних деньгах кабриолет стоил бы 45 900 долларов или 2,9 миллиона рублей.

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