Вот так выглядит Ford Mustang, забытый в сарае на 30 лет

Пробег «Мустанга» составляет 164 тысячи километров. Прежний владелец загнал машину в сарай лет 30-40 назад и с тех пор ее даже не заводил. По его словам, никаких проблем с автомобилем не было и все работало идеально. Сейчас же кабриолету определенно требуется ремонт: некоторые кузовные панели покрылись ржавчиной, выцвела краска, порвалась мягкая крыша.