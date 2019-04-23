Вот так выглядит Ford Mustang, забытый в сарае на 30 лет

Пробег «Мустанга» составляет 164 тысячи километров. Прежний владелец загнал машину в сарай лет 30-40 назад и с тех пор ее даже не заводил. По его словам, никаких проблем с автомобилем не было и все работало идеально. Сейчас же кабриолету определенно требуется ремонт: некоторые кузовные панели покрылись ржавчиной, выцвела краска, порвалась мягкая крыша.
По технике никаких нареканий нет. Единственное, после установки машины на эвакуатор выяснилось, что у нее заклинило задние тормоза. Этот экземпляр «Мустанга» оснащен 4,9-литровым двигателем V8, выдававшим 143 лошадиные силы и 239 Нм крутящего момента. Коробка — трехступенчатая «механика».
Всего Ford построил 11 853 кабриолета Mustang 1973 года выпуска. Начальная цена автомобиля составляла 3102 доллара (около 200 тысяч рублей по текущему курсу), а с V8 — 3189 долларов. В сегодняшних деньгах кабриолет стоил бы 45 900 долларов или 2,9 миллиона рублей.