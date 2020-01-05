Ford Mustang из «лучшей автомобильной погони в истории кино» продадут на аукционе

В фильме «Буллит» снималось два Ford Mustang GT — один спорткар считался уничтоженным, но был найден на мексиканской свалке три года назад, второй продали сотруднику студии Warner Brothers Роберту Россу, после чего машина сменила нескольких владельцев. В 1977 году исполнитель роли Фрэнка Буллита, актёр Стив Маккуин, пытался выкупить этот Mustang у нового хозяина, но тот отказался.
Фото: mecum.com
С 1974 года владельцем «Мустанга» был Роберт Кирнан. Сорок пять лет назад спорткар обошёлся американцу в 6000 долларов, что эквивалентно 30 200 долларов в сегодняшних деньгах. Автомобиль использовался в качестве повседневного средства передвижения на протяжении нескольких лет, пока в начале 1980-х у него не отказало сцепление при пробеге 105 тысяч километров.
Фото: mecum.com
По какой-то причине Кирнан не стал менять запчасть и поставил Mustang в гараж. Реанимировать спорткар решили в 2001 году, однако из-за болезни владельца работы были приостановлены. После смерти Роберта Кирнана автомобиль перешёл по наследству его сыну Шону. По стечению обстоятельств, Mustang 1968 года сохранился почти в первозданном виде с максимальным количеством оригинальных деталей. Капитальному ремонту подвергся только 6,4-литровый V8.
Аукционный дом Mecum не называет приблизительную цену лота, но, по оценкам независимых экспертов, герой фильма «Буллит» может принести своему владельцу около четырёх миллионов долларов. Торги пройдут в следующую пятницу, 10 января.