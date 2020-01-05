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21:21

Ford Mustang из «лучшей автомобильной погони в истории кино» продадут на аукционе

Спорткар 1968 года выпуска из фильма «Буллит» пустят с молотка 10 января

© mecum.com
Сергей Ильин
Тёмно-зелёный Ford Mustang GT, ставший героем культового фильма «Буллит» 1968 года, продадут на аукционе Mecum на следующей неделе. В 2005 году эксперты LoveFilm признали сцену десятиминутной погони лучшей в истории кинематографа, аналогичная оценка зафиксирована агрегатором кинорецензий Rotten Tomatoes.

В фильме «Буллит» снималось два Ford Mustang GT — один спорткар считался уничтоженным, но был найден на мексиканской свалке три года назад, второй продали сотруднику студии Warner Brothers Роберту Россу, после чего машина сменила нескольких владельцев. В 1977 году исполнитель роли Фрэнка Буллита, актёр Стив Маккуин, пытался выкупить этот Mustang у нового хозяина, но тот отказался.

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Фото: mecum.com

С 1974 года владельцем «Мустанга» был Роберт Кирнан. Сорок пять лет назад спорткар обошёлся американцу в 6000 долларов, что эквивалентно 30 200 долларов в сегодняшних деньгах. Автомобиль использовался в качестве повседневного средства передвижения на протяжении нескольких лет, пока в начале 1980-х у него не отказало сцепление при пробеге 105 тысяч километров.

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Фото: mecum.com

По какой-то причине Кирнан не стал менять запчасть и поставил Mustang в гараж. Реанимировать спорткар решили в 2001 году, однако из-за болезни владельца работы были приостановлены. После смерти Роберта Кирнана автомобиль перешёл по наследству его сыну Шону. По стечению обстоятельств, Mustang 1968 года сохранился почти в первозданном виде с максимальным количеством оригинальных деталей. Капитальному ремонту подвергся только 6,4-литровый V8.

Погоня из фильма «Буллит» 1968 года, снятая кинокомпанией Warner Brothers в Сан-Франциско.

Аукционный дом Mecum не называет приблизительную цену лота, но, по оценкам независимых экспертов, герой фильма «Буллит» может принести своему владельцу около четырёх миллионов долларов. Торги пройдут в следующую пятницу, 10 января.