Ford Mustang из «лучшей автомобильной погони в истории кино» продадут на аукционе

С 1974 года владельцем «Мустанга» был Роберт Кирнан. Сорок пять лет назад спорткар обошёлся американцу в 6000 долларов, что эквивалентно 30 200 долларов в сегодняшних деньгах. Автомобиль использовался в качестве повседневного средства передвижения на протяжении нескольких лет, пока в начале 1980-х у него не отказало сцепление при пробеге 105 тысяч километров.