Видео: фонарный столб остановил дрифт Ford Mustang

Владелец красного Ford Mustang решил продемонстрировать навыки исполнения «пончников» на парковочной крыше дома. Примечательно, что поблизости не было ни одного припаркованного автомобиля, что должно было существенно облегчить процесс маневрирования. Помешать водителю могли только хорошо заметные фонарные столбы и небольшие постройки.

После нескольких удачно выполненных элементов водитель не рассчитал угол управляемого заноса, в результате чего направил «Мустанг» прямо в фонарный столб. От удара в спорткаре сработали фронтальные подушки безопасности, а капот машины сложился «гармошкой». Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.