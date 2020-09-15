16:34

Видео: фонарный столб остановил дрифт Ford Mustang

Водитель спорткара не справился с управляемым заносом

© Brandon Calderon / Facebook
Анастасия Дубина
В Сети опубликовали видео, в котором запечатлили неудачный дрифт Ford Mustang последнего поколения на крыше одной из парковок в США. Водитель нового спорткара не справился с управлямым заносом и въехал в единственный на его пути фонарный столб.

Владелец красного Ford Mustang решил продемонстрировать навыки исполнения «пончников» на парковочной крыше дома. Примечательно, что поблизости не было ни одного припаркованного автомобиля, что должно было существенно облегчить процесс маневрирования. Помешать водителю могли только хорошо заметные фонарные столбы и небольшие постройки.

После нескольких удачно выполненных элементов водитель не рассчитал угол управляемого заноса, в результате чего направил «Мустанг» прямо в фонарный столб. От удара в спорткаре сработали фронтальные подушки безопасности, а капот машины сложился «гармошкой». Водитель и пассажир автомобиля не пострадали.

Видео: Brandon Calderon / Facebook

Пострадавший Ford Mustang последнего поколения оборудуется пятилитровым V8 мощностью 421 лошадиная сила (530 Нм). Агрегат спорткара работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или десятидиапазонным «автоматом». До «сотни» спорткар разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час. Стоимость нового «Мустанга» в США начинается от 35 880 долларов (примерно 2,7 миллиона рублей по текущему курсу).