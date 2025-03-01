Полиция США закупила большую партию новых Ford Mustang GT

Впрочем, полиция Северной Каролины ответила, что цена новых Mustang GT сопоставима с ценой других машин в автопарке. Напрямую не сказано, но дорожным патрулям была нужна альтернатива Dodge Charger, который в 2023 году сняли с производства. Шестицилиндровые седаны нового поколения в свободной продаже пока не появились, поэтому выбор пал на пони-кар Ford. С двигателем Coyote V8 двухдверка разменивает 96 км/ч с места за 4,5 секунды и набирает 274 км/ч.