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Новости
Опубликовано 02 июня 2024, 14:00
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Ford Mustang GTD получил окошко для наблюдения за подвеской

Флагманскую модель оснастили уникальным решением
Спорткар Ford Mustang GTD получил специальное окошко для наблюдения за подвеской. Летом 2023 года Ford представил мощнейший Mustang GTD с 800-сильным двигателем V8. Модель стала фактически омологированным для дорог общего пользования гоночным Mustang GT3 для «24 часов Ле-Мана». Mustang GTD получил адаптивную подвеску, активные аэродинамические элементы и специально разработанный наддувный мотор. Часть деталей оказалась настолько проработанной, что инженеры посчитали грехом их утаивание от водителя и пассажиров спорткара.
Ford Mustang GTD получил окошко для наблюдения за подвеской
© Ford
Александр Пономарёв

Задняя подвеска Mustang GTD отличается тем, что амортизаторы и пружины в ней расположены между задними колёсами, а не над ними, как обычно. Каждый амортизатор имеет две пружины — при движении по городу они работают вместе, обеспечивая комфортную езду. Активация режима Track, выбираемого водителем, гидравлически сжимает одну из пружин, почти удваивая общую жесткость пружины и опуская автомобиль примерно на 40 миллиметров , чтобы максимизировать возможности на трассе.

Более жёсткая пружина способствует механическому сцеплению, но, как и на гоночном автомобиле, более жёсткие пружины также улучшают аэродинамическое сцепление. Поскольку активная аэродинамика Mustang GTD прижимает на автомобиль на высоких скоростях, более жёсткие пружины в режиме Track противодействуют аэродинамическому приседанию и помогают сохранить максимально широкое пятно контакта шин при разгоне, торможении и прохождении поворотов.

© Ford

«Задняя подвеска спроектирована специально для эффективности в движении, но на неё также приятно смотреть. Нам было жаль прятать её, чтобы никто не увидел этот шедевр, поэтому благодаря особому окну в салоне владельцы могут любоваться синими и золотыми акцентами на амортизаторах, не снимая техническую панель, а пассажир может буквально наблюдать за подвеской в ​​действии», — заявил менеджер по маркетингу Ford Mustang GTD Джим Оуэнс. Окно размером 61 х 25 сантиметров изготовлено из поликарбоната с устойчивым к царапинам покрытием с обеих сторон. Благодаря этому уникальному решению работу задней подвески машины видно из салона.

Источник:Ford
Автор:Александр Пономарёв
Теги:
#Ford
#Mustang
#GTD