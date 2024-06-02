Ford Mustang GTD получил окошко для наблюдения за подвеской

«Задняя подвеска спроектирована специально для эффективности в движении, но на неё также приятно смотреть. Нам было жаль прятать её, чтобы никто не увидел этот шедевр, поэтому благодаря особому окну в салоне владельцы могут любоваться синими и золотыми акцентами на амортизаторах, не снимая техническую панель, а пассажир может буквально наблюдать за подвеской в ​​действии», — заявил менеджер по маркетингу Ford Mustang GTD Джим Оуэнс. Окно размером 61 х 25 сантиметров изготовлено из поликарбоната с устойчивым к царапинам покрытием с обеих сторон. Благодаря этому уникальному решению работу задней подвески машины видно из салона.