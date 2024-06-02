Ford Mustang GTD получил окошко для наблюдения за подвеской

Ford Mustang GTD получил окошко для наблюдения за подвескойФлагманскую модель оснастили уникальным решением
Задняя подвеска Mustang GTD отличается тем, что амортизаторы и пружины в ней расположены между задними колёсами, а не над ними, как обычно. Каждый амортизатор имеет две пружины — при движении по городу они работают вместе, обеспечивая комфортную езду. Активация режима Track, выбираемого водителем, гидравлически сжимает одну из пружин, почти удваивая общую жесткость пружины и опуская автомобиль примерно на 40 миллиметров , чтобы максимизировать возможности на трассе.
Более жёсткая пружина способствует механическому сцеплению, но, как и на гоночном автомобиле, более жёсткие пружины также улучшают аэродинамическое сцепление. Поскольку активная аэродинамика Mustang GTD прижимает на автомобиль на высоких скоростях, более жёсткие пружины в режиме Track противодействуют аэродинамическому приседанию и помогают сохранить максимально широкое пятно контакта шин при разгоне, торможении и прохождении поворотов.
«Задняя подвеска спроектирована специально для эффективности в движении, но на неё также приятно смотреть. Нам было жаль прятать её, чтобы никто не увидел этот шедевр, поэтому благодаря особому окну в салоне владельцы могут любоваться синими и золотыми акцентами на амортизаторах, не снимая техническую панель, а пассажир может буквально наблюдать за подвеской в действии», — заявил менеджер по маркетингу Ford Mustang GTD Джим Оуэнс. Окно размером 61 х 25 сантиметров изготовлено из поликарбоната с устойчивым к царапинам покрытием с обеих сторон. Благодаря этому уникальному решению работу задней подвески машины видно из салона.