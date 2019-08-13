800-сильный Mustang посвятили гоночной истории Ford

Специалисты Brown Lee Performance руководствовались тремя принципами: мощность, скорость и наследие. Поэтому под красочной ливреей Gulf Heritage Mustang они спрятали компрессорный 5.0 V8 семейства Coyote, отдачу которого довели до 811 сил и 915 Нм крутящего момента. Агрегат можно сочетать с 10-диапазонным «автоматом» или шестиступенчатой «механикой», а сам спорткар доступен в кузове фастбек или кабриолет.