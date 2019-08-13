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12:00

800-сильный Mustang посвятили гоночной истории Ford

Представлена лимитированная серия спорткаров от ателье Brown Lee Performance

Американская мастерская Brown Lee Performance построила специальную версию Ford Mustang в исторической лемановской ливрее Gulf. Внешностью доработки не ограничилось, и под капотом фастбека установили форсированный до 811 сил пятилитровый V8 с механическим нагнетателем.

Специалисты Brown Lee Performance руководствовались тремя принципами: мощность, скорость и наследие. Поэтому под красочной ливреей Gulf Heritage Mustang они спрятали компрессорный 5.0 V8 семейства Coyote, отдачу которого довели до 811 сил и 915 Нм крутящего момента. Агрегат можно сочетать с 10-диапазонным «автоматом» или шестиступенчатой «механикой», а сам спорткар доступен в кузове фастбек или кабриолет.

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Помимо мощного двигателя, Gulf Heritage Mustang получил новую подвеску и детали обвеса из углепластика. Однако самой заметной деталью стала лицензированная Gulf Oil окраска кузова в стиле гоночных GT40. В салоне спорткара владельца встретит отделка кожей и алькантарой с контрастными деталями оранжевого и синего цвета.

Производственный план предусматривает постройку всего 119 экземпляров Gulf Heritage Mustang. Цена каждого — 139 995 долларов или 9,2 миллиона рублей по текущему курсу. На спорткар дается трехлетняя гарантия.