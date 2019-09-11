Ford установил мировой рекорд, собрав вместе 1,3 тысячи Mustang

Ford Mustang становился самым популярным спорткаром в мире четыре года подряд. За первое полугодие 2019 года в Европе было продано 5500 автомобилей, что на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. При этом наибольшая доля приходится как раз на Бельгию.

В 2018 году в Великобритании установили новый мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству автомобилей Land Rover, собравшихся в одном месте. Достижение было зафиксировано на мероприятии Billing Off-Road Show, когда в колонну выстроились 640 машин марки. В России попытались установить такой же рекорд на московском Третьем транспортном кольце. Организаторам удалось собрать более двух тысяч автомобилей, однако представители Книги Гиннесса зафиксировали большие разрывы в колонне.