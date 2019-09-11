Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:00

Ford установил мировой рекорд, собрав вместе 1,3 тысячи Mustang

Автомобили выстроились в колонну на полигоне марки в бельгийском Ломмеле

Компания Ford установила новый мировой рекорд, организовав самый масштабный парад «Мустангов» в истории. На территории испытательного полигона в бельгийском Ломмеле удалось собрать 1326 спорткупе.

Самые странные автомобильные рекорды

Для признания рекорда участникам парада необходимо было определенное время проехать в колонне с расстоянием между машинами не более 20 метров. После этого автомобили приняли участие в специальной «хореографической» постановке. Предыдущее достижение, 970 автомобилей, было зафиксировано в 2017 году в Мексике.

Полигон в Ломмеле имеет площадь в 3,22 квадратных километра. Протяженность трасс, имитирующих различные покрытия, составляет 80 километров. Здесь инженеры Ford проверяют работу тормозных систем, рулевого управления, а также подвески.

Ford Mustang становился самым популярным спорткаром в мире четыре года подряд. За первое полугодие 2019 года в Европе было продано 5500 автомобилей, что на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период 2018-го. При этом наибольшая доля приходится как раз на Бельгию.

В 2018 году в Великобритании установили новый мировой рекорд Гиннесса по самому большому количеству автомобилей Land Rover, собравшихся в одном месте. Достижение было зафиксировано на мероприятии Billing Off-Road Show, когда в колонну выстроились 640 машин марки. В России попытались установить такой же рекорд на московском Третьем транспортном кольце. Организаторам удалось собрать более двух тысяч автомобилей, однако представители Книги Гиннесса зафиксировали большие разрывы в колонне.