На продажу выставлен уникальный полицейский Ford Mustang с дробовиком

Ford Mustang SSP — доработанная для нужд американских силовиков версия «Мустанга». Модификация выпускалась ограниченными партиями для полиции, пограничников, ФБР и ВВС США. С 1979 по 1993 год было выпушено около 15 тысяч машин, которые отличались оснащением, усиленным кузовом и шасси, модернизированной системой охлаждения, дополнительными генераторами, высокоточным спидометром и полноразмерным запасным колесом.

Ценность оригинальных Mustang SSP растёт, поскольку большинство машин были уничтожены в процессе эксплуатации или изменились до неузнаваемости, попав в руки стритрейсеров и любителей дрэга после завершения службы в правоохранительных органах. В подтверждение истории конкретного Mustang SSP продавец готов приложить документы, свидетельствующие о работе в полиции Канады провинции Саскачеван в экипаже капрала Брэда Поповича.