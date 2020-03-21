На продажу выставлен уникальный полицейский Ford Mustang с дробовиком

Уникальность конкрентного Ford Mustang SSP определяется не только аутентичным состоянием и комплектностью: это одна из 32 машин, которые несли службу в рядах Королевской конной полиции Канады. Кроме того, спорткар выделяется пятиступенчатой механической коробкой передач — на большинстве служебных «Мустангов» в сочетании с пятилитровым V8 был установлен 4-диапазонный «автомат».
Фото: mecum.com
Ford Mustang SSP — доработанная для нужд американских силовиков версия «Мустанга». Модификация выпускалась ограниченными партиями для полиции, пограничников, ФБР и ВВС США. С 1979 по 1993 год было выпушено около 15 тысяч машин, которые отличались оснащением, усиленным кузовом и шасси, модернизированной системой охлаждения, дополнительными генераторами, высокоточным спидометром и полноразмерным запасным колесом.
Ценность оригинальных Mustang SSP растёт, поскольку большинство машин были уничтожены в процессе эксплуатации или изменились до неузнаваемости, попав в руки стритрейсеров и любителей дрэга после завершения службы в правоохранительных органах. В подтверждение истории конкретного Mustang SSP продавец готов приложить документы, свидетельствующие о работе в полиции Канады провинции Саскачеван в экипаже капрала Брэда Поповича.
Аукционный дом Mecum не называет стартовую цену полицейского «Мустанга» с дробовиком. Торги состоятся в середине мая, и пока у желающих есть возможность узнать подробности о необычном купе.