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21:42

На продажу выставлен уникальный полицейский Ford Mustang с дробовиком

Тридцать лет назад Ford Mustang SSP служил в канадской жандармерии

© mecum.com
Сергей Ильин
На аукционе Mecum пустят с молотка редкую спецверсию Ford Mustang SSP, предназначенную для силовых структур Северной Америки. Купе 1989 года сохранилось в первозданном виде: у выставленного на продажу спорткара полицейская ливрея и спецсигналы начала 1990-х, на заводском креплении держится помповое ружьё, есть оригинальная рация и телефон.

Уникальность конкрентного Ford Mustang SSP определяется не только аутентичным состоянием и комплектностью: это одна из 32 машин, которые несли службу в рядах Королевской конной полиции Канады. Кроме того, спорткар выделяется пятиступенчатой механической коробкой передач — на большинстве служебных «Мустангов» в сочетании с пятилитровым V8 был установлен 4-диапазонный «автомат».

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Фото: mecum.com

Ford Mustang SSP — доработанная для нужд американских силовиков версия «Мустанга». Модификация выпускалась ограниченными партиями для полиции, пограничников, ФБР и ВВС США. С 1979 по 1993 год было выпушено около 15 тысяч машин, которые отличались оснащением, усиленным кузовом и шасси, модернизированной системой охлаждения, дополнительными генераторами, высокоточным спидометром и полноразмерным запасным колесом.

Ценность оригинальных Mustang SSP растёт, поскольку большинство машин были уничтожены в процессе эксплуатации или изменились до неузнаваемости, попав в руки стритрейсеров и любителей дрэга после завершения службы в правоохранительных органах. В подтверждение истории конкретного Mustang SSP продавец готов приложить документы, свидетельствующие о работе в полиции Канады провинции Саскачеван в экипаже капрала Брэда Поповича.

Аукционный дом Mecum не называет стартовую цену полицейского «Мустанга» с дробовиком. Торги состоятся в середине мая, и пока у желающих есть возможность узнать подробности о необычном купе.

Источники: Silodrome.com и Mecum.com