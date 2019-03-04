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14:02

На платформе Lincoln Aviator построят семейство вседорожных «Мустангов»

Кроссоверы будут похожи на обычные купе, но с дизайном в стиле BMW X4

Рендер вседорожного Ford Mustang от X-Tomi Design
Компания Ford использует заднеприводную платформу, разработанную для Lincoln Aviator и Explorer нынешнего поколения, для серии «заряженных» кроссоверов в стиле BMW X4. По информации инсайдеров, вседорожники будут выпускаться под именем Mustang.
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Автор колонки MT Confidential журнала Motor Trend утверждает, что изначально на этой платформе планировали строить седан Lincoln для конкуренции с Cadillac CT6. Однако потом руководство решило переключиться на кроссоверы. Вседорожные «Мустанги» будут выглядеть как приподнятые четырехдверные версии купе, а также получат аналогичные силовые агрегаты мощность от 300 до 500 лошадиных сил. Но Shelby-версий у них не будет.

Ранее стало известно, что в семействе Mustang может появиться «четырехдверное купе». Такая модификация задумана как конкурент Audi A7 и Porsche Panamera. Под капотом автомобиля будет стоять турбированный V8.

Кроме того, в линейке ожидается появление гибридной версии и электрокара. На разработку новых «электрифицированных» моделей «Форд» к 2021 году потратит 4,5 миллиарда долларов.

Источник: Печатный номер издания Motor Trend
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