На платформе Lincoln Aviator построят семейство вседорожных «Мустангов»

Автор колонки MT Confidential журнала Motor Trend утверждает, что изначально на этой платформе планировали строить седан Lincoln для конкуренции с Cadillac CT6. Однако потом руководство решило переключиться на кроссоверы. Вседорожные «Мустанги» будут выглядеть как приподнятые четырехдверные версии купе, а также получат аналогичные силовые агрегаты мощность от 300 до 500 лошадиных сил. Но Shelby-версий у них не будет.

Ранее стало известно, что в семействе Mustang может появиться «четырехдверное купе». Такая модификация задумана как конкурент Audi A7 и Porsche Panamera. Под капотом автомобиля будет стоять турбированный V8.

Кроме того, в линейке ожидается появление гибридной версии и электрокара. На разработку новых «электрифицированных» моделей «Форд» к 2021 году потратит 4,5 миллиарда долларов.

Источник: Печатный номер издания Motor Trend