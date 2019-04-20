Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:00

Компания Chevrolet потроллила Ford Mustang к его 55-летию

Производитель главного конкурента Mustang поздравил спорткар с днем рождения

Семнадцатого апреля этого года маслкару Ford Mustang исполнилось 55 лет, и компания Chevrolet, выпускающая одного из его основных конкурентов, подготовила шуточное видеопоздравление. В ролике маленький пони получает в качестве подарка на день рождения купе Camaro.
Загрузка...

Первый «Мустанг» дебютировал в апреле 1964 года – тогда на выставке в Нью-Йорке дебютировал 271-сильный кабриолет. Продажи модели начались в августе, а чуть позже за доработку автомобиля берется легендарный Кэролл Шелби, который выпускает первый Shelby GT 350. Еще через три года «Мустанг» появляется в фильме «Буллит» со Стивом Маккуином.

Спрос на «Мустанг» превысил ожидания «Форда», поскольку к 1966-му марка произвела уже миллионный экземпляр модели. В этом же году свой «Камаро» выпускает компания Chevrolet. Однако такого же уровня продаж, как у «Мустанга», спорткар достигнуть не смог.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...