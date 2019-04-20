Компания Chevrolet потроллила Ford Mustang к его 55-летию

Первый «Мустанг» дебютировал в апреле 1964 года – тогда на выставке в Нью-Йорке дебютировал 271-сильный кабриолет. Продажи модели начались в августе, а чуть позже за доработку автомобиля берется легендарный Кэролл Шелби, который выпускает первый Shelby GT 350. Еще через три года «Мустанг» появляется в фильме «Буллит» со Стивом Маккуином.