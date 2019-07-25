Ford привез в Европу юбилейную версию Mustang

Кроме того, Ford слегка обновил версию с двигателем EcoBoost объемом 2,3 литра – для нее теперь доступна выхлопная система с переключаемыми клапанами Active Valve Performance, которая позволяет регулировать интенсивность выхлоп, и декор в стиле Shelby GT350 и GT500.

Также у машин появилась функция FordPass Connect – точка доступа в интернет с возможностью подключения до 10 устройств. В салоне появились декоративные вставки под карбон, а центральная консоль обита кожей.