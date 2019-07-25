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17:52

Ford привез в Европу юбилейную версию Mustang

Представлен Mustang55, приуроченную к 55-летию модели

Компания Ford подготовила специальную версию Mustang55, приуроченную к 55-летию модели. В числе отличий от стандартного спорткара – особое оформление интерьера и экстерьера.

Новинка появится на европейском рынке с пятилитровым агрегатом V8 с отдачей 450 сил. Внешне юбилейную версию можно узнать по полосам на капоте и нижней части кузова, черной крыше (для фастбеков), 19-дюймовым глянцевым колесам, черненым эмблемам и опциональному заднему спойлеру. В салоне появился оригинальный рычаг КПП и аудиосистема Bang & Olufsen.

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Кроме того, Ford слегка обновил версию с двигателем EcoBoost объемом 2,3 литра для нее теперь доступна выхлопная система с переключаемыми клапанами Active Valve Performance, которая позволяет регулировать интенсивность выхлоп, и декор в стиле Shelby GT350 и GT500.

Также у машин появилась функция FordPass Connect – точка доступа в интернет с возможностью подключения до 10 устройств. В салоне появились декоративные вставки под карбон, а центральная консоль обита кожей.

Посмотрите, как компания Chevrolet потроллила Ford Mustang к его 55-летию

Старт продаж Ford Mustang55 в Европе намечен на август – автомобиль можно будет купить как в стандартном исполнении, так и с мягкой складной крышей. В Великобритании цены начинаются от 37 685 фунтов стерлингов (2,9 миллиона рублей) за модификацию с 2.3 EcoBoost и от 42 810 фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей) – за Mustang55 с V8.