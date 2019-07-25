Ford привез в Европу юбилейную версию Mustang

Новинка появится на европейском рынке с пятилитровым агрегатом V8 с отдачей 450 сил. Внешне юбилейную версию можно узнать по полосам на капоте и нижней части кузова, черной крыше (для фастбеков), 19-дюймовым глянцевым колесам, черненым эмблемам и опциональному заднему спойлеру. В салоне появился оригинальный рычаг КПП и аудиосистема Bang & Olufsen.
Кроме того, Ford слегка обновил версию с двигателем EcoBoost объемом 2,3 литра – для нее теперь доступна выхлопная система с переключаемыми клапанами Active Valve Performance, которая позволяет регулировать интенсивность выхлоп, и декор в стиле Shelby GT350 и GT500.
Также у машин появилась функция FordPass Connect – точка доступа в интернет с возможностью подключения до 10 устройств. В салоне появились декоративные вставки под карбон, а центральная консоль обита кожей.
Старт продаж Ford Mustang55 в Европе намечен на август – автомобиль можно будет купить как в стандартном исполнении, так и с мягкой складной крышей. В Великобритании цены начинаются от 37 685 фунтов стерлингов (2,9 миллиона рублей) за модификацию с 2.3 EcoBoost и от 42 810 фунтов стерлингов (3,4 миллиона рублей) – за Mustang55 с V8.