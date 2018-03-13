Компания представила стайлинг-пакет для Mustang GT

Пульс

Спецверсию Ford Mustang посвятили 50-летнему спорткару

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13 марта 2018

Компания Ford представила лимитированную серию купе и кабриолетов Mustang GT, получившую название California Special. Новинка выпущена в память о модели образца 1968 года и от базовых машин отличается уникальными стилистическими решениями.

Оригинальный Mustang California Special (GT/CS) 1968 года, вдохновленный прототипом Shelby GT, отличался затемненной решеткой радиатора, противотуманными фарами, гоночной полосой вдоль кузова, боковыми воздухозаборниками, спойлером в стиле Shelby, поворотными фиксаторами капота и измененными фарами.

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Производство длилось всего пять с половиной месяцев. За это время Ford выпустил 4118 автомобилей.

Современные машины получили полосы по бокам кузова, боковые воздухозаборники, сплиттер, затемненную решетку радиатора и особые двуцветные колесные диски. Сиденья «Мустангов» отделаны черной кожей и замшей с красной прострочкой.

Помимо новой серии, Ford анонсировал расширение возможностей персонализации и добавление в палитру модели исторических цветов: Velocity Blue, Need for Green и Dark Highland Green. Список оснащения Mustang GT пополнился функцией согласования оборотов двигателя для машин с «механикой» (при смене ступеней подстраивает мотор под нужную передачу), а также аудиосистемой Bang&Olufsen с 10-канальным 1000-ваттным усилителем и 12 динамиками.

Видео: Ford

Предыдущая версия California Special, построенная на базе машин 2016 года, оснащалась 5,0-литровым двигателем семейства Coyote, отдача которого составляла 459 сил, и шестиступенчатой «механикой». От стандартных машин GT/CS отличался отделкой сидений комбинацией кожи и замши, а также передней распоркой с эмблемой спецверсии.

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