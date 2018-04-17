«Мустанг» стал самым популярным спорткаром в мире. Третий год подряд

В 2017-м Ford Mustang третий год подряд стал самым популярным спорткупе в мире. На 13 рынках автомобиль опередил по объему продаж Porsche 911. Наибольшим спросом пользовалась модификация GT, оснащенная 5,0-литровой атмосферной «восьмеркой».

В прошлом году в общей сложности было поставлено на учет 125 809 Ford Mustang. Наибольшее их число — 81 866 — находится в Соединенных Штатах. В Европе компании удалось реализовать 13 100 автомобилей. Главными европейскими рынками для модели стали Германия (5742 экземпляров), Великобритания (2211), Франция (942), Бельгия (900) и Швеция (512 машин).

В Китае Ford Mustang также стал самым популярным спорткаром: количество регистраций составило 7125. При это совокупный объем продаж с момента запуска глобального экспорта модели в 2015 году составил 418 000 автомобилей.

Обновленный Mustang для Европы компания Ford представила осенью 2017 года. В оснащение модели вошла адаптивная подвеска MagnetRide, светодиодные фары и активная системы выпуска с «городским» режимом работы. Помимо этого, пятилитровые «Мустанги» получили систему «лаунч-контроля» и помощи при бернауте.