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Опубликовано 22 октября 2024, 19:38
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Для президента Индонезии построили бронированный внедорожник

В его основу лег KGM Rexton — бывший SsangYong Rexton
Представлен роскошный внедорожник для президента Индонезии. Модель MV3 Garuda Limousine от оборонной компании PT Pindad создана из KGM Rexton и оснащена дизельным двигателем 2.2 и восьмидиапазонным автоматом. Внутри всё отделано кожей, есть телевизор и холодильник.
Для президента Индонезии построили бронированный внедорожник
© PT Pindad
Алексей Носаченко

Индонезийская компания PT Pindad специализируется на продукции военного назначения, поэтому удивляться рубленым формам MV3 Garuda Limousine не стоит. Кстати, построен он вовсе не на базе тактического армейского вездехода Maung (в переводе с сунданского — тигр). В основе «Гаруды» (это имя носит индуистский бог неистовой силы), как это ни странно, лежит KGM Rexton, что хорошо видно по салону. Силовой агрегат тоже стандартный для модели — дизель 2.2 в паре с восьмидиапазонным автоматом.

© PT Pindad

От «Рекстона» MV3 Garuda Limousine отличается не только оригинальным кузовом (на решетке можно увидеть традиционный индонезийский узор паранг), но и наличием композитной брони, которая выдерживает попадание пуль калибра 7,62×51 и 5,56×45 миллиметров. Тот же стандарт защиты имеют стекла, а колеса внедорожника обуты в шины run flat. В списке оснащения есть подножки с электроприводом, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, смарт-ТВ, холодильник и точка доступа WiFi.

© PT Pindad

Раз уж был упомянут армейский Maung, то он предположительно построен на шасси Toyota Hilux и использует его же двигатель 2.4. При этом на его гражданские модификации ставят агрегат 2.5 от Isuzu D-Max. Внедорожник способен разгоняться до 120 километров в час и на одном баке преодолевает до 800 километров.