Для президента Индонезии построили бронированный внедорожник

Для президента Индонезии построили бронированный внедорожникВ его основу лег KGM Rexton — бывший SsangYong Rexton
Индонезийская компания PT Pindad специализируется на продукции военного назначения, поэтому удивляться рубленым формам MV3 Garuda Limousine не стоит. Кстати, построен он вовсе не на базе тактического армейского вездехода Maung (в переводе с сунданского — тигр). В основе «Гаруды» (это имя носит индуистский бог неистовой силы), как это ни странно, лежит KGM Rexton, что хорошо видно по салону. Силовой агрегат тоже стандартный для модели — дизель 2.2 в паре с восьмидиапазонным автоматом.
От «Рекстона» MV3 Garuda Limousine отличается не только оригинальным кузовом (на решетке можно увидеть традиционный индонезийский узор паранг), но и наличием композитной брони, которая выдерживает попадание пуль калибра 7,62×51 и 5,56×45 миллиметров. Тот же стандарт защиты имеют стекла, а колеса внедорожника обуты в шины run flat. В списке оснащения есть подножки с электроприводом, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, смарт-ТВ, холодильник и точка доступа WiFi.
Раз уж был упомянут армейский Maung, то он предположительно построен на шасси Toyota Hilux и использует его же двигатель 2.4. При этом на его гражданские модификации ставят агрегат 2.5 от Isuzu D-Max. Внедорожник способен разгоняться до 120 километров в час и на одном баке преодолевает до 800 километров.