Для президента Индонезии построили бронированный внедорожник

Индонезийская компания PT Pindad специализируется на продукции военного назначения, поэтому удивляться рубленым формам MV3 Garuda Limousine не стоит. Кстати, построен он вовсе не на базе тактического армейского вездехода Maung (в переводе с сунданского — тигр). В основе «Гаруды» (это имя носит индуистский бог неистовой силы), как это ни странно, лежит KGM Rexton, что хорошо видно по салону. Силовой агрегат тоже стандартный для модели — дизель 2.2 в паре с восьмидиапазонным автоматом.