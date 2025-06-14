МВД выплатит россиянке миллион рублей за халатность при расследовании угона

МВД выплатит россиянке миллион рублей за халатность при расследовании угонаНеобычное дело продлилось два года: решение устояло в трёх инстанциях
История началась в марте 2003 года: гражданка купила в Москве новый ВАЗ-21102 за 185 тысяч рублей. Однако в августе того же года автомобиль угнали. Россиянка обратилась в МВД с заявлением, было возбуждено уголовное дело, но «десятку» так и не нашли. На все обращения в милиции отвечали, что «оперативно-розыскные мероприятия результата не дали». Только спустя 20 лет полицейские Тверской области пригласили гражданку забрать автомобиль на спецстоянке.
Выяснилось, что угнанный ВАЗ-21102 нашли ещё в ноябре 2003 года, но по какой-то причине гражданке об этом не сообщили. За два десятилетия седан пришёл в негодность: экспертиза установила, что «десятка» представляет собой металлолом с остаточной стоимостью 18 тысяч рублей. Тогда гражданка обратилась в суд с требованием взыскать с МВД стоимость аналогичного нового автомобиля (Lada Granta за 963 тысячи рублей) и компенсацию морального вреда. Процесс длился два года, и все три инстанции россиянку поддержали.
Заявленную истцом компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей судьи посчитали завышенной и, «с учетом требований разумности и справедливости» присудили 7000 рублей. Но в остальном требования удовлетворили: МВД обязали выплатить 963 764 рубля с учётом стоимости металлолома 18 921 рубль.