МВД выплатит россиянке миллион рублей за халатность при расследовании угона

Выяснилось, что угнанный ВАЗ-21102 нашли ещё в ноябре 2003 года, но по какой-то причине гражданке об этом не сообщили. За два десятилетия седан пришёл в негодность: экспертиза установила, что «десятка» представляет собой металлолом с остаточной стоимостью 18 тысяч рублей. Тогда гражданка обратилась в суд с требованием взыскать с МВД стоимость аналогичного нового автомобиля (Lada Granta за 963 тысячи рублей) и компенсацию морального вреда. Процесс длился два года, и все три инстанции россиянку поддержали.