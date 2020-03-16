Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
1:23

Mazda подготовила спецверсию MX-5 в честь модели 25-летней давности

Японская фирма выпустит 110 родстеров MX-5 серии Eunos Edition для рынка Франции

© Mazda
Сергей Ильин
Компания Mazda представила родстер MX-5 лимитированной версии Eunos Edition. Спецсерия спорткаров, напоминающих об одноимённом родстере под суббрендом Eunos, который выпускался в начале 1990-х, отличилась от обычных MX-5 богатой отделкой интерьера и декором.

Узнать Mazda MX-5 Eunos Edition можно по безальтернативному чёрному оттенку кузова Jet Black, антрацитовым десятиспицевым колёсным дискам, тёмному мягкому верху и шильдикам с названием спецверсии.

>
Reload
1 / 5

Фото: Mazda MX-5 Eunos Edition

За основу MX-5 Eunos Edition взята топовая модификация родстера; интерьер спецверсии отличается отделкой сидений, дверных карт и передней панели тёмно-красной кожей наппа по аналогии с салоном Eunos Roadster 25-летней давности, а также аудиосистемой Bose с девятью динамиками.

>
Reload
1 / 4

Фото: Mazda MX-5 Eunos Edition

Технических доработок исполнение Eunos Edition не предполагает: под капотом прежний 132-сильный 1,5-литровый двигатель, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Привод — на заднюю ось. Оснастить спецверсию 184-сильным 2,0-литровым двигателем Mazda помешали строгие европейские экологические стандарты.

>
Reload
1 / 2

Фото: Оригинальный Eunos Roadster`1992

Для компании Mazda суббренд Eunos — попытка последовать примеру японских марок Toyota и Honda, которые создали во второй половине 1980-х премиальные марки Lexus и Acura. Автомобили суббренда Eunos продавались на внутреннем рынке с 1989 года, однако развития проект не получил и был свёрнут в 1996 году.

Цены на Mazda MX-5 Eunos Edition уже объявлены: родстер обойдётся минимум в 34 600 евро (2,8 миллиона рублей по текущему курсу). Тираж ограничен на отметке 110 штук. Для сравнения базовую MX-5 во Франции можно приобрести, заплатив 28 900 евро (2,36 миллиона рублей).