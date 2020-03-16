Mazda подготовила спецверсию MX-5 в честь модели 25-летней давности

Узнать Mazda MX-5 Eunos Edition можно по безальтернативному чёрному оттенку кузова Jet Black, антрацитовым десятиспицевым колёсным дискам, тёмному мягкому верху и шильдикам с названием спецверсии.
Фото: Mazda MX-5 Eunos Edition
За основу MX-5 Eunos Edition взята топовая модификация родстера; интерьер спецверсии отличается отделкой сидений, дверных карт и передней панели тёмно-красной кожей наппа по аналогии с салоном Eunos Roadster 25-летней давности, а также аудиосистемой Bose с девятью динамиками.
Фото: Mazda MX-5 Eunos Edition
Технических доработок исполнение Eunos Edition не предполагает: под капотом прежний 132-сильный 1,5-литровый двигатель, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой». Привод — на заднюю ось. Оснастить спецверсию 184-сильным 2,0-литровым двигателем Mazda помешали строгие европейские экологические стандарты.
Фото: Оригинальный Eunos Roadster`1992
Для компании Mazda суббренд Eunos — попытка последовать примеру японских марок Toyota и Honda, которые создали во второй половине 1980-х премиальные марки Lexus и Acura. Автомобили суббренда Eunos продавались на внутреннем рынке с 1989 года, однако развития проект не получил и был свёрнут в 1996 году.
Цены на Mazda MX-5 Eunos Edition уже объявлены: родстер обойдётся минимум в 34 600 евро (2,8 миллиона рублей по текущему курсу). Тираж ограничен на отметке 110 штук. Для сравнения базовую MX-5 во Франции можно приобрести, заплатив 28 900 евро (2,36 миллиона рублей).