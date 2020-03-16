Mazda подготовила спецверсию MX-5 в честь модели 25-летней давности

Для компании Mazda суббренд Eunos — попытка последовать примеру японских марок Toyota и Honda, которые создали во второй половине 1980-х премиальные марки Lexus и Acura. Автомобили суббренда Eunos продавались на внутреннем рынке с 1989 года, однако развития проект не получил и был свёрнут в 1996 году.