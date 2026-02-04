Новости
Мятный Urus: Brabus впервые в истории взялся за тюнинг Lamborghini

Ателье Brabus впервые тюнинговало Lamborghini. Знаменитое немецкое ателье Brabus, десятилетиями работавшее с Mercedes-Benz, официально анонсировало свой первый проект на базе автомобиля итальянского бренда. Им стал гибридный кроссовер Urus SE, превращённый в эксклюзивный Brabus 900 Mint. Это очередная историческая веха для именитого тюнинг-ателье, ранее уже поработавшего ранее над Porsche и Rolls-Royce.
Автомобиль получил фирменный пакет доработок PowerXtra LG40−900, увеличивший отдачу гибридной силовой установки с базовых 800 до 900 л.с., а крутящий момент — с 950 до 1050 Н·м. Разгон с места до 100 км/ч теперь занимает 3,2 с. Все новые элементы кузова, изготовленные из карбона, окрашены в оригинальный мятный цвет. Это сплиттер, расширители колесных арок, а также диффузор. Автомобиль получил 24-дюймовые колеса Monoblock Z Platinum Edition и спортивную подвеску с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом.

Цветовая гамма салона полностью соответствует экстерьеру: он обшит перфорированной кожей мятного цвета. Стоимость доработанного Lamborghini Urus от Brabus начинается с 583 тыс. евро, что почти вдвое дороже стандартного Urus SE.

Ранее стало известно, что Porsche готова передумать превращать в электромобили спорткары Boxster и Cayman.

