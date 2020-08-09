Политик рассказал об электрическом Chevrolet Corvette

В опубликованном в рамках своей предвыборной кампании очередном видеоролике демократ Джо Байден рассказал о любви к американским спортивным автомобилям и между делом упомянул о том, что собственные источники в концерне General Motors поделились с ним информацией о том, что в разработке находится Chevrolet Corvette с электрической силовой установкой. Экологически чистый суперкар якобы сможет при этом развивать скорость в 200 миль в час (322 километра в час), сказал политик. В концерне GM при этом сообщили изданию Detroit Free Press, что не знают, кто из их сотрудников мог рассказать Байдену об этом.