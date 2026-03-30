На фото попал первый кроссовер российского автобренда Jeland

«На площадке в Шушарах уже сварен первый кузов автомобиля Jeland. Идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски. Этот технический процесс стартует в ближайшие дни и станет важным этапом в подготовке к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 тыс. автомобилей в год», – сообщили в пресс-службе.

Модернизация завода в петербургских Шушарах велась в рамках стратегического сотрудничества холдинга «АГР» с компанией Defetoo. Полный цикл технического перевооружения занял восемь месяцев — за это время на площадку было завезено около 600 контейнеров с оборудованием.

Объем проделанных работ оказался значительным: специалисты не только переоснастили производственные цехи, но и построили новый тест-трек для послесборочной обкатки автомобилей, привели в порядок территорию и обновили инженерные коммуникации. В результате бывшее предприятие General Motors превратилось в современный автосборочный комплекс, готовый к выпуску автомобилей, отметили в городской администрации.

