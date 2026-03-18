Опубликовано 18 марта 2026, 16:17
На иномарки стали ставить сиденья от УАЗа

УАЗ начал производить сиденья для иностранных автомобилей. На производственной площадке Ульяновского автозавода стали выпускать сиденья для автомобилей Sollers, построенных на основе китайских пикапов. Мощности рассчитаны на выпуск 40 тыс. комплектов сидений в год.
Производство сидений на индустриальной площадке УАЗа
Производство сидений на индустриальной площадке УАЗа
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Группа Sollers запустила новое производство сидений для пикапов Sollers ST6 (СТ6) и Sollers ST8 (СТ8) на индустриальной площадке УАЗ. Проектная мощность линии составляет до 40 тысяч комплектов сидений в год», — отмечается в релизе Sollers, поступившем в журнал Motor.

Сборочная линия для производства сидений снабжена электронным оборудованием, которое активно контролирует все технологические процессы. В ходе окончательного компьютерного тестирования после сборки проверяется корректность затяжки креплений, а также работу регулировок и обогрева.

Сборщики на рабочих местах располагают специальным инструментом, там же установлены станции паровой обработки обивок, смазки и контроля геометрии изделий. Российские поставщики снабжают конвейер пенными элементами подушек, спинок и подголовников кресел, а также обивок и нагревательных элементов.

Возможности линии позволяют изготавливать сиденья для автомобилей Sollers ST6 и ST8. В ближайшее время там же планируется начать выпуск сидений для пикапов Sollers ST9 (СТ9).

Sollers ST — серия среднеразмерных пикапов, производимых с 2023 года российской автомобилестроительной компанией Sollers на базе JAC T6, JAC T8 и JAC T9.