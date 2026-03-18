На иномарки стали ставить сиденья от УАЗа

«Группа Sollers запустила новое производство сидений для пикапов Sollers ST6 (СТ6) и Sollers ST8 (СТ8) на индустриальной площадке УАЗ. Проектная мощность линии составляет до 40 тысяч комплектов сидений в год», — отмечается в релизе Sollers, поступившем в журнал Motor.

Сборочная линия для производства сидений снабжена электронным оборудованием, которое активно контролирует все технологические процессы. В ходе окончательного компьютерного тестирования после сборки проверяется корректность затяжки креплений, а также работу регулировок и обогрева.

Сборщики на рабочих местах располагают специальным инструментом, там же установлены станции паровой обработки обивок, смазки и контроля геометрии изделий. Российские поставщики снабжают конвейер пенными элементами подушек, спинок и подголовников кресел, а также обивок и нагревательных элементов.

Возможности линии позволяют изготавливать сиденья для автомобилей Sollers ST6 и ST8. В ближайшее время там же планируется начать выпуск сидений для пикапов Sollers ST9 (СТ9).

Sollers ST — серия среднеразмерных пикапов, производимых с 2023 года российской автомобилестроительной компанией Sollers на базе JAC T6, JAC T8 и JAC T9.