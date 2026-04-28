На казахстанских АЗС появилось топливо БИ-95

Как показали тесты, при использовании БИ-95 выбросы мелкодисперсных частиц снижаются более чем на 70%, выбросы оксидов азота — на 25%, а объём парниковых газов — на 60−70%.

Что касается стоимости, то литр БИ-95 предлагается автомобилистам по цене 315 тенге (51,6 рубля), то есть чуть дешевле традиционного Аи-95.

Впрочем, есть мнение, что при производстве экологически чистого топлива – биоэтанола – в атмосферу выделяется гораздо большее количество вредных веществ, чем при сжигании обычного ископаемого топлива.

По данным американских ученых, при замене обычного бензина этанолом, изготовленного из растительного сырья, выбросы газов, которые вызывают парниковый эффект, в течение ближайших 30 лет удвоятся, писало издание Science.

Исследователи установили, что рост числа плантаций, где выращивают различные зерновые культуры для производства биоэтанола, значительно превышает темпы роста растений зеленого фонда, потребляющих углекислый газ.

