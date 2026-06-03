Опубликовано 03 июня 2026, 10:441 мин.
На ПМЭФ представлен многоцелевой внедорожник «Комбат Б»
В Петербурге на ПМЭФ представили внедорожник "Комбат Б". На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года впервые представили лёгкий бронированный автомобиль «Комбат Б». Как сообщает корреспондент Motor, эта бронемашина предназначена для транспортировки людей и различных грузов.
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Одной из ключевых особенностей «Комбата Б» является его высокая мобильность. Бронированный автомобиль можно перевозить как внутри грузовых отсеков, так и на внешней подвеске транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и Ми-25. Кроме того, «Комбат Б» помещается в грузовых кабинах самолётов Ан-26, Ан-12, Ил-76 и Ан-124.
Таким образом, машина может быстро доставляться в любую точку вместе с авиационным десантом или грузовым бортом, что расширяет её возможности для выполнения специальных задач.
ПМЭФ-2026 проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Источник:Motor
Автор:Алексей Морозов
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