На ПМЭФ представлен многоцелевой внедорожник «Комбат Б»

Таким образом, машина может быстро доставляться в любую точку вместе с авиационным десантом или грузовым бортом, что расширяет её возможности для выполнения специальных задач.

ПМЭФ-2026 проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Главная тема форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».