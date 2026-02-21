На продажу выставлен автодом «Командор» на базе «Соболя»На таком кемпере можно путешествовать по труднодоступным местам
В проекте реализованы правое пассажирское поворотное сидение, быстросъёмные задние кресла, двуспальная кровать, вентиляционный люк. Задние окна — с москитными сетками и шторами.
В кухонном модуле имеются варочная панель, мойка, смеситель и холодильник. Бак для воды — объёмом 75 литров, плюс есть газовый нагреватель воды и выносная душевая кабинка.
Продолжают список доработок композитный газовый баллон, солнечные панели и экспедиционный ящик 160 литров. Приятными бонусами идут сейф, боковой тент и задняя палатка.
