На продажу выставлен автодом «Командор» на базе «Соболя»

На таком кемпере можно путешествовать по труднодоступным местам

За модификацию «Соболя» по имени «Командор» хотят выручить 7 млн рублей. В основе проекта лежит полноприводный «Соболь NN» 2024 года выпуска, оборудованный 150-сильным турбодизелем объёмом 2,5 литра и 6-ступенчатая механическая коробка передач. Цена кемпера составляет 6 990 000 ₽. Все изменения зарегистрированы.