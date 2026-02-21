Новости
Опубликовано 21 февраля 2026, 19:40
1 мин.

На продажу выставлен автодом «Командор» на базе «Соболя»

На таком кемпере можно путешествовать по труднодоступным местам
За модификацию «Соболя» по имени «Командор» хотят выручить 7 млн рублей. В основе проекта лежит полноприводный «Соболь NN» 2024 года выпуска, оборудованный 150-сильным турбодизелем объёмом 2,5 литра и 6-ступенчатая механическая коробка передач. Цена кемпера составляет 6 990 000 ₽. Все изменения зарегистрированы.
© Авто.ру
Алексей Кованов

В проекте реализованы правое пассажирское поворотное сидение, быстросъёмные задние кресла, двуспальная кровать, вентиляционный люк. Задние окна — с москитными сетками и шторами.

В кухонном модуле имеются варочная панель, мойка, смеситель и холодильник. Бак для воды — объёмом 75 литров, плюс есть газовый нагреватель воды и выносная душевая кабинка.

Продолжают список доработок композитный газовый баллон, солнечные панели и экспедиционный ящик 160 литров. Приятными бонусами идут сейф, боковой тент и задняя палатка.

