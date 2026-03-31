Опубликовано 31 марта 2026, 16:431 мин.
На заводе, где делали Ford Transit, наладят выпуск нового «китайца»
В бывшем цехе Минского тракторного завода организуют производство JAC T9. Дизельный пикап JAC T9 будут делать на мощностях минского СП ЗАО «Юнисон» методом крупноузловой SKD-сборки. С 1997 года здесь наладили сборку микроавтобусов Ford Transit, а позднее — седанов Ford Escort.
© JAC
Фирма «Трансконсалт Сервис», что выступает официальным дистрибьютором автомобилей марки JAC на территории Белоруссии, локальная сборка позволит существенно снизить цену рамного пикапа.
JAC T9 — это рамный пикап длиной чуть более 5,3 метра, который, помимо Китая, России и Белоруссии, также представлен на рынках Южной Африки и Австралии.
У наших соседей модель продается со 170-сильным двухлитровым турбодизелем, 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Грузоподъемность пикапа составляет 1000 кг.
Читайте также:
- В России уникальное ландо «ВАЗ-2018» хотят продать за 1 млн рублей
- Грузовая марка Sitrak предложит россиянам легковые автомобили
- В продаже появился клон BMW за 513 тысяч рублей
Источник:AV
Автор:Алексей Кованов
#JAC