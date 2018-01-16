В Северной Корее наладят выпуск машин с кондиционером и парктроником

В Корейской Народной Демократической Республике (КНДР) появилась автомобильная марка Naenara, под которой будут выпускать легковые автомобили, оснащенные рядом комфортных опций. Об этом сообщает Uriminzokkiri

В планы предприятия входит создание пассажирских автомобилей, компактных и среднеразмерных автобусов, а также небольших грузовиков. Мощность моделей составит от 74 до 108 лошадиных сил.

Модели будут комплектоваться кондиционерами, электрическими стеклоподъемниками, усилителем рулевого управления, электроприводом боковых зеркал заднего вида, задним парктроником и даже системой Start/Stop.

По планам создателей, автомобили и автобусы будут потреблять от 42 до 50 граммов топлива на километр, а грузовики — 58 граммов на километр. Какого именно топлива, не уточняется. Максимальная скорость моделей будет варьироваться в диапазоне от 120 до 180 километров в час.

В КНДР уже есть несколько предприятий, занимающихся выпуском транспортных средств. Чаще всего они собирают грузовые автомобили, общественный транспорт или внедорожники. При этом в КНДР работает компания Pyeonghwa Motors — совместное предприятие Южной и Серверной Кореи, которые делает пассажирские автомобили.

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