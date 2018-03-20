Финалистов конкурса выберут по итогам нескольких картинговых заездов

Пульс

Полуфинал «Народного пилота-2018» пройдет на картинговой трассе в Рязани

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20 марта 2018

Второй этап конкурса «Народный пилот», который в пятый раз подряд «Мотор» проводит совместно с «Академией Ралли», пройдет в пятницу, 23 марта, на территории автоспортивного комплекса Атрон в Рязани.

Полуфинал будет состоять из нескольких картинговых заездов. Сначала участников разобьют на две группы по 12 человек. Каждая из них сначала проедет 10-минутную тренировочную сессию, а затем 10-минутную квалификацию. По результатам квалификации будут сформированы две равные группы для участия в двух заездах.

Каждый из них – это гонка с массовым стартом протяженностью 10 кругов. Участники, финишировавшие на первых шести местах в каждой из гонок, попадают в финальную часть второго этапа – гонку с масс-стартом на 12 кругов. Первые семь финишировавших в этом заезде проходят в главный финал конкурса.

Список участников второго этапа «Народного пилота»
Сергей Радвилин Михаил Осипенко Евгений Никоноров Анастасия Бабаян
Лежнёв Дмитрий Дмитрий Карданов Крук Александр Сергей Белозеров
Игорь Тарасов Тимур Курмыков Александр Клюев Жижикин Евгений
Олег Чеботарев Александр Басманов Александр Нестеров Андрей Трофимов
Сергей Хрулев Алексей Тимичев Андрей Харчев Денис Мавланов
Иван Бакалин Антон Сараев Алексей Егоров Сергей Гришин

Победитель конкурса «Народный пилот» получит в качестве приза возможность провести пять этапов за рулем боевого седана Volkswagen Polo в классе национальной гоночной серии СМП РСКГ.

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