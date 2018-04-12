Машину сделали из старого седана Ford Scorpio

Пульс

Новосибирцы построили идеальный автомобиль для пробок

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12 апреля 2018

Команда «Гараж» 54 из Новосибирска, ведущая одноименный видеоблог на YouTube, построила идеальную машину для пробок. За основу взяли седан Ford Scorpio, который в итоге превратили в «самый узкий автомобиль в мире».

Чтобы уменьшить ширину машины, кузов «Форда» сначала разрезали вдоль, убрали лишнее и заново сварили. Также пришлось перенести точки крепления подвески, укоротить рулевые тяги и поменять расположение других узлов. Однако ездить такая машина пока может только на буксире.

Видео с YouTube-канала «Гараж 54».

Свой вариант узкого автомобиля, ширина которого практически в два раза меньше Smart Fortwo, ранее представил китайский стартап CHJ Automotive. Городской электрокар SEV планируют сдавать в аренду туристам. Пилотный проект по их использованию в Лос-Анджелесе и Париже хотят запустить уже в текущем году.

Самые узкие машины в мире

Да, они слишком узкие, но еще не мотоциклы

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Ford
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