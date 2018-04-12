Новосибирцы построили идеальный автомобиль для пробок

Команда «Гараж» 54 из Новосибирска, ведущая одноименный видеоблог на YouTube, построила идеальную машину для пробок. За основу взяли седан Ford Scorpio, который в итоге превратили в «самый узкий автомобиль в мире».

Чтобы уменьшить ширину машины, кузов «Форда» сначала разрезали вдоль, убрали лишнее и заново сварили. Также пришлось перенести точки крепления подвески, укоротить рулевые тяги и поменять расположение других узлов. Однако ездить такая машина пока может только на буксире.

Свой вариант узкого автомобиля, ширина которого практически в два раза меньше Smart Fortwo, ранее представил китайский стартап CHJ Automotive. Городской электрокар SEV планируют сдавать в аренду туристам. Пилотный проект по их использованию в Лос-Анджелесе и Париже хотят запустить уже в текущем году.