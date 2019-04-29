Посмотрите, как гонщик NASCAR въехал на пит-стоп задом наперед

Этим происшествия на пит-лейне не ограничились: Дэвид Рейган (№38, Front Row Motorsports) по ошибке заехал к механикам соседней команды, и Эрик Джонсон (№20, Joe Gibbs Racing) в прямом смысле выпихнул его передним бампером своей «Тойоты». После чего Рейган задним ходом вернулся к своим механикам.

Победу в гонке одержал Чейз Эллиотт на Chevrolet Camaro ZL1 команды Hendrick Motorsports. Овальный трек в Талладеге относится к так называемым суперспидвеям: он отличается большой длиной (4,28 километра), и очень высокими скоростями, которые достигаются за счет профилированных виражей. Средняя скорость победителя составила 259,637 километра в час.