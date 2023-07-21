В Египте возродят национальную автомарку Nasr

В Египте возродят национальную автомарку NasrУже в этом году под ней будет представлен новый электрокар
Египетский автомобильный бренд Nasr возродится и выпустит электромобиль. Об этом говорит тизер на официальном сайте компании, на который обратил внимание Telegram-канал «Автопоток». На картинке виден некий автомобиль с покатой крышей и выступающим передним бампером, детали которого скрыты от глаз полотном в цветах египетского флага. Судя по всему, это кроссовер или внедорожник.
Ниже на сайте Nasr указана дата выпуска автомобиля: его премьера должна состояться в нынешнем году. Никакой информации по поводу технической составляющий пока нет. Известно лишь, что машина получит электрическую силовую установку, а также будет локальной — скорее всего, речь идет об использовании местных комплектующих.
Государственная автомобильная компания El Nasr Automotive появилась в Египте в 1960 году. В разное время в ее модельный ряд входили итальянские Fiat, турецкие Tofas, югославские Zastava и польские FSO Polonez. Выпускать автомобили она перестала в 2009 году, последними стали Dogan и Şahin — машины Tofas на базе Fiat. В 2022-м Nasr представила прототип автобуса на природном газе, но до производства дело, судя по всему, не дошло.
Nasr не впервые пытаются вернуть к жизни. Почти 10 лет назад египетские власти попросили помощи у российского АвтоВАЗа: ему предложили создать совместное предприятие с Nasr, чтобы наладить на севере Африки производство Lada.
Сейчас АвтоВАЗу поступают предложения о сотрудничестве и из других уголков континента. В Эфиопии готовы содействовать инвестициям российского автогиганта, а ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов сказал, что есть вероятность местной сборки Lada.