В Египте возродят национальную автомарку Nasr

Ниже на сайте Nasr указана дата выпуска автомобиля: его премьера должна состояться в нынешнем году. Никакой информации по поводу технической составляющий пока нет. Известно лишь, что машина получит электрическую силовую установку, а также будет локальной — скорее всего, речь идет об использовании местных комплектующих.

Государственная автомобильная компания El Nasr Automotive появилась в Египте в 1960 году. В разное время в ее модельный ряд входили итальянские Fiat, турецкие Tofas, югославские Zastava и польские FSO Polonez. Выпускать автомобили она перестала в 2009 году, последними стали Dogan и Şahin — машины Tofas на базе Fiat. В 2022-м Nasr представила прототип автобуса на природном газе, но до производства дело, судя по всему, не дошло.