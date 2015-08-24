Nissan рассказал о новой «Наваре» для Европы

Nissan рассказал о новой «Наваре» для ЕвропыПикап нового поколения покажут во Франкфурте
Компания Nissan распространила подробности о европейской модификации пикапа Navara нового поколения, который на этом рынке будет продаваться под индексом NP300. Публичный дебют модели состоится в сентябре текущего года на моторшоу во Франкфурте.
Компания Nissan распространила подробности о европейской модификации пикапа Navara нового поколения, который на этом рынке будет продаваться под индексом NP300. Публичный дебют модели состоится в сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте.
Новую «Навару» в праворульном исполнении представили в июне прошлого года. Пикап построен на доработанном шасси предшественника, для которого улучшили задний мост с листовыми рессорами, а также сделали более жесткую и прочную раму, увеличили дорожный просвет и величину погрузочной площадки.
Фото: Nissan
Длина погрузочной площадки в зависимости от типа кабины составляет 1578 или 1788 миллиметров, а грузоподъемность превышает одну тонну. Максимальная масса буксируемого прицепа — 3,5 тонны.
На других рынках пикап предлагается с 2,5-литровой дизельной «четверкой» мощностью 163 или 190 лошадиных сил, а также с 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 140 лошадиных сил.
Европейский вариант внешне точно такой же, как и модификации для других стран. Основные отличия заключаются в моторной гамме. Для стран ЕС «Навара» будет предлагаться с 2,3-литровым битурбо дизелем, который доступен в двух вариантах мощности – 160 и 190 лошадиных сил. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «автомат». Пикап будет доступен в версиях с задним и полным приводом.
Фото: Nissan
В список оснащения «Навары» войдет системы предотвращения фронтальных столкновений, кругового видеообзора, помощи при старте в гору и спуска со склона, а также бесключевой доступ в салон и камера заднего вида.
Стоимость модели объявят после премьеры во Франкфурте.