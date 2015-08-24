Nissan рассказал о новой «Наваре» для Европы

Компания Nissan распространила подробности о европейской модификации пикапа Navara нового поколения, который на этом рынке будет продаваться под индексом NP300. Публичный дебют модели состоится в сентябре текущего года на мотор-шоу во Франкфурте.

Новую «Навару» в праворульном исполнении представили в июне прошлого года. Пикап построен на доработанном шасси предшественника, для которого улучшили задний мост с листовыми рессорами, а также сделали более жесткую и прочную раму, увеличили дорожный просвет и величину погрузочной площадки.