Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
16:44

Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию

Внедорожник поможет астрономам добраться до мест c так называемым идеально-темным небом

Поделиться

Компания Nissan прибегла к помощи сотрудников Европейского космического агентства (ESA) и превратила пикап Navara в мобильную обсерваторию. Прототип под названием Navara Dark Sky оборудовали профессиональным телескопом и представили на выставке коммерческого транспорта в Ганновере.

Шоу-кар Nissan Navara Dark Sky стал частью проекта по составлению самой точной карты звездного небо. Для этого ESA использует астрометрический спутник Gaia, который уже передал первый набор данных по более чем миллиарду ближайших к Земле звезд.

По замыслу Nissan, такой пикап астрономы могут использовать, чтобы добраться до мест c так называемым идеально-темным небом (Excellent Dark Sky), где меньше всего помех, вызванных световым загрязнением (засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения) и высока яркость небесных объектов.

>
Reload
1 / 7

Прицеп, в котором установлен телескоп PlaneWave, оборудован защитным кожухом с механическим приводом. Внутри модуля воздух постоянно охлаждается, чтобы не сбить калибровки высокоточной оптики. Телескоп позволяет заглянуть за кольца Сатурна и увидеть отдаленные галактики и туманности.

Пикап оснащен 2,3-литровым дизелем мощностью 190 лошадиных сил и 450 Нм момента. Также он укомплектован портативным блоком аккумуляторов, точкой доступа WiFi, док-станцией для ноутбука и УКВ передатчиком. Правильно расположить трейлер помогают камера и сенсоры систем, входящих в состав Nissan Intelligent Mobility. В частности, системы кругового обзора и автоматического выравнивания сцепного устройства.

Это не первый случай, когда Nissan создает прототипы пикапов для экстремальных приключений. Так, в активе производителя есть Titan для любителей путешествий и серферов, а также версия машины для сурового бездорожья.

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...