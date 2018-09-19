Пикап Nissan Navara превратили в мобильную обсерваторию

Шоу-кар Nissan Navara Dark Sky стал частью проекта по составлению самой точной карты звездного небо. Для этого ESA использует астрометрический спутник Gaia, который уже передал первый набор данных по более чем миллиарду ближайших к Земле звезд.
По замыслу Nissan, такой пикап астрономы могут использовать, чтобы добраться до мест c так называемым идеально-темным небом (Excellent Dark Sky), где меньше всего помех, вызванных световым загрязнением (засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения) и высока яркость небесных объектов.
Прицеп, в котором установлен телескоп PlaneWave, оборудован защитным кожухом с механическим приводом. Внутри модуля воздух постоянно охлаждается, чтобы не сбить калибровки высокоточной оптики. Телескоп позволяет заглянуть за кольца Сатурна и увидеть отдаленные галактики и туманности.
Пикап оснащен 2,3-литровым дизелем мощностью 190 лошадиных сил и 450 Нм момента. Также он укомплектован портативным блоком аккумуляторов, точкой доступа WiFi, док-станцией для ноутбука и УКВ передатчиком. Правильно расположить трейлер помогают камера и сенсоры систем, входящих в состав Nissan Intelligent Mobility. В частности, системы кругового обзора и автоматического выравнивания сцепного устройства.
Это не первый случай, когда Nissan создает прототипы пикапов для экстремальных приключений. Так, в активе производителя есть Titan для любителей путешествий и серферов, а также версия машины для сурового бездорожья.