Раскрыта внешность обновленного пикапа Nissan Navara

Серия снимков очевидцев из Азии позволяет сделать вывод, что обновлённый Navara перейдёт на полностью светодиодную оптику, получит новые бампера и крышку грузового отсека. Вдобавок, увеличится площадь радиаторной решётки, а на капоте появится вставка с названием модели.

Одновременно с обычными версиями может дебютировать подготовленный к бездорожью пикап с заводским лифтом подвески, пакетом «антихром», кенгурином и практичным пластиковым обвесом по периметру кузова.