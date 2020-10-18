Раскрыта внешность обновленного пикапа Nissan Navara

Серия снимков очевидцев из Азии позволяет сделать вывод, что обновлённый Navara перейдёт на полностью светодиодную оптику, получит новые бампера и крышку грузового отсека. Вдобавок, увеличится площадь радиаторной решётки, а на капоте появится вставка с названием модели.
Одновременно с обычными версиями может дебютировать подготовленный к бездорожью пикап с заводским лифтом подвески, пакетом «антихром», кенгурином и практичным пластиковым обвесом по периметру кузова.
cochespias.net
Технические доработки Nissan Navara будут отличаться в зависимости от рынка сбыта. В США, где пикап Frontier до сих пор не сменил поколение, рассчитывают на премьеру «третьей» генерации грузовичка D23 с переосмысленным интерьером, пружинной подвеской от Mercedes-Benz X-Class, новым 3,8-литровым бензиновым V6 и 9-скоростным «автоматом».
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона Nissan сделает ставку на 190-сильный (450 Нм) 2,3-литровый битурбодизель, знакомый местным покупателям по локальному рамному внедорожнику Terra. Агрегат заменит старый 2,5-литровый дизельный мотор, отличится лучшей эластичностью и топливной экономичностью. Трансмиссия — 7-скоростной «автомат» — останется без изменений.
Официальная премьера обновлённого Nissan Navara/Frontier состоится до конца 2020 года. Первым рынком для доработанного пикапа наверняка станет Таиланд. В начале 2021-го ожидается дебют версии для североамериканского рынка. В России рамный грузовичок Nissan не появится: в нашей стране японская фирма сделала ставку на локализованные кроссоверы.