Бразильцы превратили Nissan Navara в пикап для спасателей

Nissan Frontier Sentinel оборудован двумя блоками батарей от электрокара Leaf, которые выступают дополнительными источниками энергии, набором ящиков для хранения инструментов, снаряжения и одежды, складной платформой для запуска поисковых дронов, а также дугой безопасности со встроенными отсеками для хранения мелких вещей и розетками.