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11:25

Бразильцы превратили Nissan Navara в пикап для спасателей

Машину оборудовали дополнительными источниками питания и системой хранения снаряжения

Сотрудники бразильской дизайн-студии Nissan придумали вариант пикапа Frontier (в России известен под именем Navara) для служб спасения. По замыслу создателей, оснащенный внедорожными покрышками, шноркелем и системами хранения для снаряжения автомобиль способен осуществлять спасательные миссии в любых уголках страны.

Внешне концептуальный Nissan Frontier Sentinel отличается синим цветом кузова Thunder-Blue, вдохновением для которого послужил окрас гиацинтового ары — попугая, обитающего на северо-востоке, западе и в центральных регионах Бразилии. Желтые акценты в экстерьере и интерьере пикапа должны символизировать электрическую цепь.

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Nissan Frontier Sentinel оборудован двумя блоками батарей от электрокара Leaf, которые выступают дополнительными источниками энергии, набором ящиков для хранения инструментов, снаряжения и одежды, складной платформой для запуска поисковых дронов, а также дугой безопасности со встроенными отсеками для хранения мелких вещей и розетками.

О технической начинке подробностей нет. Вероятно, под капотом пикапа установлен стоковый битурбодизель объемом 2,3 литра и мощностью 190 лошадиных сил (450 Нм крутящего момента). Коробка — семидиапазонный «автомат». Привод — полный с принудительным подключением передней оси.

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