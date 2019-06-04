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14:47

Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее

Внедорожник получил новый мотор и медиакомлекс

Компания Nissan представила пикап Navara 2020 модельного года для европейского рынка. Модель получила новый двигатель, информационно-развлекательную систему и задние дисковые тормоза. Пятирычажная подвеска, прежде доступная для топовых версий, вошла в стандартное оснащение.
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Обновленный Nissan Navara по-прежнему оснащается 2,3-литровым дизелем, однако его мощность в базовом варианте за счет установки второго турбонагнетателя увеличилась со 160 сил и 403 Нм момента до 163 сил и 425 Нм момента. Оба агрегата на 163 и 190 сил соответствую экологическим нормам Euro 6d-temp. Ревизии подверглась и шестиступенчатая «механика»: у нее более длинные передаточные числа и укороченная схема смены передач.

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Установка задних дисковых тормозов и увеличение передних на четыре миллиметра позволили увеличить тормозное усилие на 40 процентов. Задняя многорычажная подвеска от топовых модификаций стала базовым оснащением пикапа — она на 25 миллиметров увеличивает дорожный просвет сзади и на 46 килограммов грузоподъемность.

В оснащение Nissan Navara вошли новые 17- и 18-дюймовые колеса, а также информационно-развлекательная система NissanConnect с восьмидюймовым дисплеем и доступом к сервисам для удаленного контроля за автомобилем. Внешность пикапа изменили за счет добавления светодиодных фар с черной подложкой.

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