Пикап Nissan Navara обновился и стал мощнее

Обновленный Nissan Navara по-прежнему оснащается 2,3-литровым дизелем, однако его мощность в базовом варианте за счет установки второго турбонагнетателя увеличилась со 160 сил и 403 Нм момента до 163 сил и 425 Нм момента. Оба агрегата на 163 и 190 сил соответствую экологическим нормам Euro 6d-temp. Ревизии подверглась и шестиступенчатая «механика»: у нее более длинные передаточные числа и укороченная схема смены передач.